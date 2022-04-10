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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сутки антирекордов". Оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области – глава ОВА

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За сутки 9 апреля в Днепропетровской области сирены звучали практически каждый час, отметили в ОВА
За сутки 9 апреля в Днепропетровской области сирены звучали практически каждый час, отметили в ОВА
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки российские оккупационные войска практически каждый час обстреливали Днепропетровскую область. Об этом 10 апреля в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – написал Резниченко.

По его словам, в Днепре в результате обстрелов был уничтожен инфраструктурный объект.

"Пожар на нем спасатели тушили несколько часов. Есть один пострадавший", – рассказал Резниченко.

Кроме того, в Павлоградском районе в результате попадания ракеты в промышленный объект было разрушено помещение и произошло возгорание. Также в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. В обоих случаях пострадавших нет, подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/350190147143026

В то же время, как отметил Резниченко в Facebook, ночью над Днепропетровской областью ВСУ сбили два вражеских беспилотника.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/350207923807915

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, а в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть.

Мэр Днепра Борис Филатов 7 апреля во время брифинга призвал жителей города, которые выехали, пока не возвращаться. Он посоветовал женщинам, детям, пожилым людям и тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре города, уехать из Днепра.

Теги: Россия, Украина, пожар, Днепр, Павлоград, Днепропетровская область, беспилотники, антирекорд, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, инфраструктура, российские оккупанты
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