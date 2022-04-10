"Сутки антирекордов". Оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области – глава ОВА

За сутки 9 апреля в Днепропетровской области сирены звучали практически каждый час, отметили в ОВА Фото: depositphotos.com

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – написал Резниченко.

По его словам, в Днепре в результате обстрелов был уничтожен инфраструктурный объект.

"Пожар на нем спасатели тушили несколько часов. Есть один пострадавший", – рассказал Резниченко.

Кроме того, в Павлоградском районе в результате попадания ракеты в промышленный объект было разрушено помещение и произошло возгорание. Также в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. В обоих случаях пострадавших нет, подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

В то же время, как отметил Резниченко в Facebook, ночью над Днепропетровской областью ВСУ сбили два вражеских беспилотника.

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