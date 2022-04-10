"Сутки антирекордов". Оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области – глава ОВА

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – написал Резниченко.
По его словам, в Днепре в результате обстрелов был уничтожен инфраструктурный объект.
"Пожар на нем спасатели тушили несколько часов. Есть один пострадавший", – рассказал Резниченко.
Кроме того, в Павлоградском районе в результате попадания ракеты в промышленный объект было разрушено помещение и произошло возгорание. Также в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. В обоих случаях пострадавших нет, подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.
В то же время, как отметил Резниченко в Facebook, ночью над Днепропетровской областью ВСУ сбили два вражеских беспилотника.
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Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, а в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть.
Мэр Днепра Борис Филатов 7 апреля во время брифинга призвал жителей города, которые выехали, пока не возвращаться. Он посоветовал женщинам, детям, пожилым людям и тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре города, уехать из Днепра.