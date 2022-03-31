Оккупанты обстреляли воинскую часть в Днепропетровской области, два человека погибли – глава ОВА

"Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожены админздание и склад с горючим. Два человека погибли, пятеро получили ранения", – отметил он.
Раненых госпитализировали. На месте удара работают спасатели, они тужат пожар.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты обстреливают Днепр второй день, 30 марта они нанесли ракетный удар по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, а в Новомосковске – в один из заводов.
В мэрии призывали граждан не публиковать фото, видео и другую информацию о взрывах.