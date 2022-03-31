Оккупанты обстреляли воинскую часть в Днепропетровской области, два человека погибли – глава ОВА

Контекст:

Оккупанты обстреливают Днепр второй день, 30 марта они нанесли ракетный удар по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, а в Новомосковске – в один из заводов.

В мэрии призывали граждан не публиковать фото, видео и другую информацию о взрывах.