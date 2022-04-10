Аваков заявил о 25 тыс. погибших российских оккупантов в Украине

Аваков опубликовал выдержку из еженедельной внутренней сводки в РФ на утро 8 апреля, согласно которое потери живой силы личного состава составили:

"Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) – 25 008 человек", – процитировал украинский экс-министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ВСУ, потери российских оккупационных войск составили около 19,3 тыс. человек личного состава.

В то же время Россия официально признала гибель только 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.