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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аваков заявил о 25 тыс. погибших российских оккупантов в Украине

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По данным ВСУ, потери оккупантов составили 19,3 тыс. военных
По данным ВСУ, потери оккупантов составили 19,3 тыс. военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ потеряла более 25 тыс. человек личного состава на войне с Украиной. Такую информацию он получил от источника из РФ, о чем написал в Facebook.

Аваков опубликовал выдержку из еженедельной внутренней сводки в РФ на утро 8 апреля, согласно которое потери живой силы личного состава составили:

  • вооруженные силы РФ – 18 995 человек;
  • частные военные кампании – 6013 человек.

"Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) – 25 008 человек", – процитировал украинский экс-министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/5082137175209681

Контекст:

По данным ВСУ, потери российских оккупационных войск составили около 19,3 тыс. человек личного состава.

В то же время Россия официально признала гибель только 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Арсен Аваков, война, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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