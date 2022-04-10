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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жертвами российского вторжения стали 177 детей – Офис генпрокурора

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336 детей получили ранения за время войны
336 детей получили ранения за время войны
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

С начала войны более 500 детей пострадали из-за вторжения Российской Федерации: 177 детей погибли и 336 получили ранения. Об этом сообщил Офис генпрокурор в Telegram.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 108, Киевской – 93, Харьковской – 76, Черниговской – 51, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

В Офисе генпрокурора рассказали, что 4 марта в селе в Нежинском районе Черниговской области 14-летний подросток с братом шли в магазин и увидели, как оккупанты его грабят. Дети начали убегать и были расстреляны в спину военнослужащими РФ из автоматического оружия. 14-летний парень погиб на месте, а его брат был ранен.

8 апреля в результате обстрела гражданского автомобиля на автодороге вблизи села Карьерное в Херсонской области получили ранения трое детей.

В тот же день в поселке в Днепропетровской области трехлетний ребенок получил минно-взрывные травмы в результате обстрелов военнослужащими РФ.

9 апреля из-за артиллерийских обстрелов жилого массива города Угледар Донецкой области получил ранение девятилетний ребенок.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 9 апреля, подтверждены 1766 жертв и 2383 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по данным властей, погибли почти 5 тыс. человек. Советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, смерть, война, дети, война России против Украины, Офис генпрокурора
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