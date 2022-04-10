Жертвами российского вторжения стали 177 детей – Офис генпрокурора

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 108, Киевской – 93, Харьковской – 76, Черниговской – 51, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

В Офисе генпрокурора рассказали, что 4 марта в селе в Нежинском районе Черниговской области 14-летний подросток с братом шли в магазин и увидели, как оккупанты его грабят. Дети начали убегать и были расстреляны в спину военнослужащими РФ из автоматического оружия. 14-летний парень погиб на месте, а его брат был ранен.

8 апреля в результате обстрела гражданского автомобиля на автодороге вблизи села Карьерное в Херсонской области получили ранения трое детей.

В тот же день в поселке в Днепропетровской области трехлетний ребенок получил минно-взрывные травмы в результате обстрелов военнослужащими РФ.



9 апреля из-за артиллерийских обстрелов жилого массива города Угледар Донецкой области получил ранение девятилетний ребенок.



В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)