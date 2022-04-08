РФ планирует упростить законодательство для усыновления вывезенных из Украины детей – уполномоченная президента Украины по правам ребенка

"Ко мне поступают многочисленные сигналы относительно того, что российские власти готовят изменения в законодательство, которые позволят россиянам усыновлять украинских детей по упрощенной процедуре. Детей, вывезенных на временно оккупированные территории так называемых "ДНР", "ЛНР" и РФ, хотят раздавать россиянам", – отметила она.

Герасимчук процитировала один из постов, в котором говорилось о таких изменениях: "Нам предстоит внести целый ряд поправок и в российские законы, и в законодательство народных республик. Над этим будут работать сенаторы, депутаты Госдумы. До 13 апреля сформируем "дорожную карту"... Сейчас пока действует временная схема с оформлением временного опекунства. Пока ехал сегодня в Донецк из Луганска, позвонили четверо моих знакомых, готовых взять к себе ребенка с Донбасса".

По словам уполномоченной, такое усыновление нарушает Конвенцию ООН по правам ребенка. Она также напомнила, что согласно требованиям ст. 283 Семейного кодекса Украины, усыновление иностранными гражданами детей – граждан Украины должно происходить с согласия Национальной социальной сервисной службы Украины.

"Усыновление иностранцами без согласования с официальными органами Украины является незаконным. В 2014 году Россией уже реализовывался проект "Поезд надежды" – из Москвы в разные регионы России отправлялся специальный поезд с желающими усыновить ребенка. В том же 2014 году такой поезд приезжал в оккупированные Россией Севастополь и Симферополь. Я совместно с омбудсменом Людмилой Денисовой и Офисом генерального прокурора Венедиктовой Ирины объединяем усилия для предотвращения этого противоправного преступления", – подчеркнула Герасимчук.