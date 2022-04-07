Число раненых из-за российского вторжения в Украину детей возросло до 297 – Офис генпрокурора

С начала полномасштабной войны в Украине погибло 167 детей Фото: depositphotos.com

"По состоянию на утро 7 апреля официальное число детей-жертв не изменилось – 167. Возросло количество раненых – более 297. Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Киевской (81), Донецкой (81), Харьковской (73), Черниговской (50), Николаевской (39), Луганской (32), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и в городе Киеве (16).

"6 апреля в морг доставлено тело 12-летней девочки, которая во время обстрелов в марте сгорела в автомобиле на трассе вблизи села Ягодное Черниговской области. Стало известно, что в период временной оккупации в марте территорий Вышгородского района Киевской области военнослужащие вооруженных сил и других воинских формирований РФ произвели обстрел гражданского населения пгт Дымер. В результате обстрела получил ранение ребенок, а его отец погиб на месте. 22 марта четырехлетний мальчик получил тяжелые ранения в результате артобстрела города Харькова", – сообщила пресс-служба.

Также в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений, 84 из них разрушено полностью.

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