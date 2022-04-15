В Госдепартаменте США считают, что война РФ против Украины может продлиться до конца 2022 года – СМИ

Многие из официальных лиц, беседовавших с CNN, подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться война, но "в краткосрочной перспективе конца конфликта не предвидится". По словам чиновников, нет никаких признаков того, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились, и маловероятно, что он будет вести дипломатические переговоры, если только не столкнется с военным поражением.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 14 апреля, что боевые действия будут продолжаться "месяцы или даже дольше", а два европейских чиновника, чьих имен CNN не называет, сказали, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины могут длиться от четырех до шести месяцев, а затем привести к тупиковой ситуации.

Телеканал отмечает, что прогнозы долгосрочного конфликта сильно отличаются от ожиданий первых дней войны, когда предполагалось, что Россия быстро захватит Киев. Этот факт подчеркивает неудачи Москвы на поле боя.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что до активизации боевых действий на Донбассе могут пройти недели, и это "окно возможностей", которое Запад использует в том числе для того, чтобы предоставить Украине новое оружие и оборудование.

По данным CNN, американские чиновники говорят, что "удвоить ставки" и предоставить дополнительную военную поддержку Украине побудили, в частности, усилия украинцев на поле боя и то, что ВСУ использовали уже полученное оружие "с большим эффектом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)