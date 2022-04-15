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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Госдепартаменте США считают, что война РФ против Украины может продлиться до конца 2022 года – СМИ

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Запад ожидает, что военные действия в Украине затянутся на месяцы
Запад ожидает, что военные действия в Украине затянутся на месяцы
Фото: EPA

Госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что, по мнению США, война РФ против Украины может продлиться до конца 2022 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди европейских и американских чиновников.

Многие из официальных лиц, беседовавших с CNN, подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться война, но "в краткосрочной перспективе конца конфликта не предвидится". По словам чиновников, нет никаких признаков того, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились, и маловероятно, что он будет вести дипломатические переговоры, если только не столкнется с военным поражением.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 14 апреля, что боевые действия будут продолжаться "месяцы или даже дольше", а два европейских чиновника, чьих имен CNN не называет, сказали, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины могут длиться от четырех до шести месяцев, а затем привести к тупиковой ситуации.

Телеканал отмечает, что прогнозы долгосрочного конфликта сильно отличаются от ожиданий первых дней войны, когда предполагалось, что Россия быстро захватит Киев. Этот факт подчеркивает неудачи Москвы на поле боя.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что до активизации боевых действий на Донбассе могут пройти недели, и это "окно возможностей", которое Запад использует в том числе для того, чтобы предоставить Украине новое оружие и оборудование.

По данным CNN, американские чиновники говорят, что "удвоить ставки" и предоставить дополнительную военную поддержку Украине побудили, в частности, усилия украинцев на поле боя и то, что ВСУ использовали уже полученное оружие "с большим эффектом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня начались 51-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Россия начала войну против Украины 24 февраля. Путин называет ее "спецоперацией".

США, Великобритания и страны Евросоюза предоставляли военную помощь Украине до начала полномасштабного вторжения РФ, продолжают делать это и сейчас.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

Теги: США, оружие, Великобритания, война, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, ВСУ, Европа, война России против Украины, Евросоюз, Джейк Салливан
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