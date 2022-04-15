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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буча, Бородянка, Мариуполь сокращают число возможностей для переговоров – Зеленский

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Зеленский: У России больше не будет столько возможностей для разговоров с нами
Зеленский: У России больше не будет столько возможностей для разговоров с нами
Фото: president.gov.ua

Диалог с противником – это один из вариантов завершения войны. Об этом в интервью ВВС, текстовую версию которого "ВВС News Україна" обнародовало 14 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о переговорах с Россией.

Зеленский сказал, что считает президента РФ Владимира Путина и все военное руководство России – всех, кто отдавал соответствующие приказы, – военными преступниками. 

Журналист спросил, как в таком случае сесть за стол переговоров с Россией. 

"Много ли вариантов у президента страны, где идет война, чтобы закончить ее? Сражаться до последнего украинца, как хотят в некоторых странах? Или сделать все возможное, чтобы не терять сотни тысяч или даже миллионы людей? Остановить третью мировую войну. Сделать все, чтобы это закончилось как можно быстрее. Сделать все, чтобы Украина не была разрушена на 100%", – ответил Зеленский. 

По его мнению, 100-процентного ответа на эти вопросы нет ни у кого. 

"Иначе это было бы уже сделано. Диалог – это один из вариантов, и все войны так заканчивались, по крайней мере, большинство из них, – продолжил Зеленский. – Мы должны говорить о конкретных прагматических вещах, однако это тяжело, потому что много эмоций. Это не подарок для меня, это одна из возможностей. И я буду пользоваться всеми возможностями, которые даст мне эта ситуация. Но Буча, Бородянка, Мариуполь сокращают число этих возможностей. У России больше не будет столько возможностей для разговоров с нами". 

Президент Украины напомнил, что в течение первых двух президентства лет делал все, чтобы вести переговоры с Россией и завершить войну дипломатическим путем. 

"Это была моя гуманитарная миссия, я очень к этому стремился. И у меня было много путей, как это сделать. Теперь таких путей не так много. И они должны об этом думать. Они могут нас убивать, но им придется за это ответить. И они тоже будут умирать", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Президент также уточнил, что ближайшей целью Украины в войне должно быть возвращение под контроль территорий по состоянию на 23 февраля, потому что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно", и уже после этого обсуждать вопросы Донбасса и Крыма. 

29 марта в турецком Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, война, Мариуполь, переговоры, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, Бородянка
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