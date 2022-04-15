Буча, Бородянка, Мариуполь сокращают число возможностей для переговоров – Зеленский

Зеленский: У России больше не будет столько возможностей для разговоров с нами Фото: president.gov.ua

Зеленский сказал, что считает президента РФ Владимира Путина и все военное руководство России – всех, кто отдавал соответствующие приказы, – военными преступниками.

Журналист спросил, как в таком случае сесть за стол переговоров с Россией.

"Много ли вариантов у президента страны, где идет война, чтобы закончить ее? Сражаться до последнего украинца, как хотят в некоторых странах? Или сделать все возможное, чтобы не терять сотни тысяч или даже миллионы людей? Остановить третью мировую войну. Сделать все, чтобы это закончилось как можно быстрее. Сделать все, чтобы Украина не была разрушена на 100%", – ответил Зеленский.

По его мнению, 100-процентного ответа на эти вопросы нет ни у кого.

"Иначе это было бы уже сделано. Диалог – это один из вариантов, и все войны так заканчивались, по крайней мере, большинство из них, – продолжил Зеленский. – Мы должны говорить о конкретных прагматических вещах, однако это тяжело, потому что много эмоций. Это не подарок для меня, это одна из возможностей. И я буду пользоваться всеми возможностями, которые даст мне эта ситуация. Но Буча, Бородянка, Мариуполь сокращают число этих возможностей. У России больше не будет столько возможностей для разговоров с нами".

Президент Украины напомнил, что в течение первых двух президентства лет делал все, чтобы вести переговоры с Россией и завершить войну дипломатическим путем.

"Это была моя гуманитарная миссия, я очень к этому стремился. И у меня было много путей, как это сделать. Теперь таких путей не так много. И они должны об этом думать. Они могут нас убивать, но им придется за это ответить. И они тоже будут умирать", – добавил он.

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