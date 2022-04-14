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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ведет переговоры об обмене 169 нацгвардейцев, попавших в плен к оккупантам на ЧАЭС

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По данным МВД, оккупанты вывезли украинских военнослужащих в РФ и Беларусь
По данным МВД, оккупанты вывезли украинских военнослужащих в РФ и Беларусь
Фото: ЕРА

Украина ведет переговоры с Россией об обмене 169 военнослужащих Национальной гвардии, попавших в плен к российским оккупантам на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом 13 апреля сообщил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

Министр отметил, что россияне вывезли украинских военнослужащих в РФ и Беларусь.

"Чернобыль – это трагическая страница нашей истории. Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии. Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории Республики Беларусь, часть – в России", – сказал Монастырский.

Министр сообщил, что ему неизвестна дальнейшая судьба нацгвардейцев, однако с оккупантами ведутся переговоры об их обмене.

"Мы были на месте, где их удерживали. Это подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них изъяли все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какова их судьба, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене. Но мы понимаем, что это будет, возможно, только после окончания активной фазы боевых действий", – подчеркнул Монастырский.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/349786537177002

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день масштабного вторжения в Украину, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

13 апреля глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко сообщил, что оккупанты, покидая ЧАЭС, собрали сотрудников Национальной гвардии Украины, которые охраняли электростанцию, и вывезли их в неизвестном направлении.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины снова взяла ЧАЭС под охрану.

Теги: МВД, война, военные, Национальная гвардия, заложники, переговоры, плен, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, военнослужащий, Денис Монастырский, электростанция, российские оккупанты
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