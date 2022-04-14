Украина ведет переговоры об обмене 169 нацгвардейцев, попавших в плен к оккупантам на ЧАЭС

Министр отметил, что россияне вывезли украинских военнослужащих в РФ и Беларусь.

"Чернобыль – это трагическая страница нашей истории. Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии. Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории Республики Беларусь, часть – в России", – сказал Монастырский.

Министр сообщил, что ему неизвестна дальнейшая судьба нацгвардейцев, однако с оккупантами ведутся переговоры об их обмене.

"Мы были на месте, где их удерживали. Это подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них изъяли все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какова их судьба, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене. Но мы понимаем, что это будет, возможно, только после окончания активной фазы боевых действий", – подчеркнул Монастырский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)