Путин заявил канцлеру Австрии, что поставки газа могут по-прежнему оплачиваться в евро

Нехаммер отметил 13 апреля, что поехал в Москву, чтобы "посмотреть в глаза Путину" Фото: EPA

По словам главы правительства Австрии, Путин сам затронул газовый вопрос во время их встречи 11 апреля в Москве.

Глава Кремля сказал, что "поставки газа обеспечены, Россия поставляет объемы, оговоренные в контракте" и что "платежи могут по-прежнему производиться в евро", отметил Нехаммер.

Канцлер Австрии заявил 13 апреля, что поехал в Москву, "чтобы посмотреть в глаза Путину и рассказать, что он увидел в Украине", против которой 24 февраля начала войну РФ.

Переговоры Нехаммера и Путина длились около 75 минут. Kronen Zeitung пишет, что не было ни рукопожатий, ни общих фотографий, и предполагает, что отсутствие фото может быть связано с опасениями относительно использования изображений Россией в пропагандистских целях.

Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".