Путин заявил канцлеру Австрии, что поставки газа могут по-прежнему оплачиваться в евро

По словам главы правительства Австрии, Путин сам затронул газовый вопрос во время их встречи 11 апреля в Москве.
Глава Кремля сказал, что "поставки газа обеспечены, Россия поставляет объемы, оговоренные в контракте" и что "платежи могут по-прежнему производиться в евро", отметил Нехаммер.
Канцлер Австрии заявил 13 апреля, что поехал в Москву, "чтобы посмотреть в глаза Путину и рассказать, что он увидел в Украине", против которой 24 февраля начала войну РФ.
Переговоры Нехаммера и Путина длились около 75 минут. Kronen Zeitung пишет, что не было ни рукопожатий, ни общих фотографий, и предполагает, что отсутствие фото может быть связано с опасениями относительно использования изображений Россией в пропагандистских целях.
Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".
23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями. Решение вступило в силу с 1 апреля.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны ЕС, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Польша и Словакия, а затем и весь Евросоюз.
30 марта, после разговора канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным, в ФРГ заявили, что договоренности G7 об оплате газа РФ только долларами и евро остаются в силе. РФ предложила схему, согласно которой платежи в евро будут переводиться в неподсанкционный "Газпромбанк", затем банк конвертирует оплату в рубли.
В минфине РФ заявляли также, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта.