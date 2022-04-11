Встреча канцлера Австрии с Путиным завершилась. Она продлилась 1,5 часа

По информации издания, переговоры длились 75 минут. Об их содержании пока не сообщалось.
Kronen Zeitung обратило внимание, что рукопожатия лидеров не было.
Спикер Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что встреча пройдет в закрытом формате и без совместного заявления по итогам переговоров. Издание "Коммерсантъ" писало, что канцлер Австрии и президент РФ намеревались обсуждать "ситуацию в Украине и газовую тематику".
Канал CNN отметил, что Нехаммер стал первым европейским лидером, который встретился с Путиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
9 апреля Нехаммер посещал с визитом Украину. Он встречался с Зеленским. Также он побывал в Буче Киевской области, где после освобождения от российских оккупантов обнаружили сотни тел убитых мирных жителей.
Анонсируя визит в Москву, Нехаммер отмечал, что, несмотря на нейтральность Австрии, у нее есть "четкая позиция в отношении агрессивной войны России против Украины". Он сообщал, что информировал мировых лидеров и президента Украины Владимира Зеленского о намерении встретиться с Путиным.