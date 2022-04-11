Встреча канцлера Австрии с Путиным завершилась. Она продлилась 1,5 часа

По информации издания, переговоры длились 75 минут. Об их содержании пока не сообщалось.

Kronen Zeitung обратило внимание, что рукопожатия лидеров не было.

Спикер Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что встреча пройдет в закрытом формате и без совместного заявления по итогам переговоров. Издание "Коммерсантъ" писало, что канцлер Австрии и президент РФ намеревались обсуждать "ситуацию в Украине и газовую тематику".

Канал CNN отметил, что Нехаммер стал первым европейским лидером, который встретился с Путиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.