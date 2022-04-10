Канцлер Австрии намерен встретиться с Путиным 11 апреля

"Я встречусь с Владимиром Путиным завтра в Москве. Мы нейтральны в военном отношении, но у нас есть четкая позиция в отношении агрессивной войны России против Украины. Она должна прекратиться! Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", – написал он.

Канцлер отметил, что проинформировал о намерении встретиться с Путиным президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "и, конечно", президента Украины Владимира Зеленского.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ich habe vorab unsere europäischen Partner, u.a. die Präsidentin der EU-Kommission @vonderleyen, Ratspräsident @CharlesMichel, den deutschen Bundeskanzler @OlafScholz, den türkischen Präsidenten @RTErdogan & natürlich auch den ukrainischen Präsidenten @ZelenskyyUa, informiert. — Karl Nehammer (@karlnehammer) April 10, 2022