В Москве началась встреча Путина с канцлером Австрии, тема переговоров – Украина

В Россию Нехаммер отправился после визита в Украину Фото: ЕРА

Песков объяснил журналистам, что встреча политиков пройдет в закрытом формате и без совместного заявления по итогам переговоров.

Путин и Нехаммер будут обсуждать "ситуацию в Украине и газовую тематику", пишет "Коммерсантъ".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Перед поездкой в Москву канцлер Австрии писал в Twitter, что у его страны "есть четкая позиция в отношении агрессивной войны России против Украины, она должна прекратиться".

Канцлер отмечал, что проинформировал о намерении встретиться с Путиным президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "и, конечно", президента Украины Владимира Зеленского.