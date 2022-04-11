Зеленский обсудил российскую агрессию против Украины с президентом Сенегала

Зеленский: Проинформировал о нашей борьбе с российским вторжением и об ужасающих преступлениях агрессора Фото: president.gov.ua

"Провел телефонный разговор с главой Африканского союза, президентом Сенегала. Отметил заявление Африканского союза от 24 февраля об уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины. Проинформировал о нашей борьбе с российским вторжением и об ужасающих преступлениях агрессора", – рассказал Зеленский.

Провів телефонну розмову з Головою @_AfricanUnion, Президентом * @Macky_Sall. Відзначив заяву @_AfricanUnion від 24 лютого щодо поваги до суверенітету й територіальної цілісності * . Поінформував про нашу боротьбу з російським вторгненням та жахливі злочини агресора. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 11, 2022

Салл в Twitter поблагодарил Зеленского за звонок.

"Мы обсудили влияние войны в Украине на мировую экономику и необходимость содействия диалогу для решения конфликта путем переговоров. Также я отметил его просьбу сделать сообщения для Африканского союза", – написал он.

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