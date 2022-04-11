Зеленский обсудил российскую агрессию против Украины с президентом Сенегала

"Провел телефонный разговор с главой Африканского союза, президентом Сенегала. Отметил заявление Африканского союза от 24 февраля об уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины. Проинформировал о нашей борьбе с российским вторжением и об ужасающих преступлениях агрессора", – рассказал Зеленский.
Провів телефонну розмову з Головою @_AfricanUnion, Президентом * @Macky_Sall. Відзначив заяву @_AfricanUnion від 24 лютого щодо поваги до суверенітету й територіальної цілісності * . Поінформував про нашу боротьбу з російським вторгненням та жахливі злочини агресора.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 11, 2022
Салл в Twitter поблагодарил Зеленского за звонок.
"Мы обсудили влияние войны в Украине на мировую экономику и необходимость содействия диалогу для решения конфликта путем переговоров. Также я отметил его просьбу сделать сообщения для Африканского союза", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Je remercie le Pdt @ZelenskyyUa pour son appel de ce jour. Nous avons évoqué l’impact de la Guerre en Ukraine sur l’économie mondiale et la nécessité de privilégier le dialogue pour une issue négociée du conflit. J’ai noté également sa demande de faire une communication à l’UA.— Macky Sall (@Macky_Sall) April 11, 2022