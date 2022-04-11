"Несколько военных столкновений до 2035 года нам гарантированы". Арестович рассказал о длительности войны с РФ

Арестович: Тот, кто сейчас кричит о том, а как жить и растить детей, – вам нужна другая страна Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Израиль и арабы прошли пять крупных войн между собой, пока сообразили, что эти методы не действуют, а надо переходить к каким-то другим. Часть заключили мир, как Египет и Иордания, часть продолжают трепыхаться гибридными методами. Так будет примерно и у нас. Думаю, что несколько военных столкновений до 2035 года нам гарантированы. Это значит – по столкновению каждые два [года], может, каждые пять [лет], и крупные столкновения каждые семь-восемь лет", – сказал советник главы ОПУ.

По его словам, уцелеют в этой ситуации самые стойкие.

"Тот, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, а как жить и растить детей, – вам нужна другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы покруче и пострашнее", – считает Арестович.

Он добавил, что вся его семья находится в Украине, и дал совет тем, кто не готов жить в новых условиях, вывезти свои семьи.

"Украина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, где не спрашивали, на каком языке ты говоришь. Здесь спрашивали: "Ты хочешь разделить этот образ жизни? Так жить, как мы, и умирать за это?" Тогда да, тогда заходи", – отметил советник главы ОПУ.

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