Хорватия объявила персонами нон грата 24 россиян из посольства в Загребе

"Российская сторона была проинформирована о решении Республики Хорватия сократить численность дипломатического и административно-технического персонала посольства Российской Федерации в Загребе. [...] Было предложено, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства Российской Федерации в Республике Хорватия покинули Республику Хорватия", – сказано в сообщении.
Хорватские дипломаты рассказали, что российскому послу было выражено "самое решительное осуждение жестокой агрессии против Украины и многочисленных преступлений".
"Российскую сторону вновь призвали к немедленному прекращению боевых действий и выводу российских войск со всей территории Украины, а также к безотлагательному обеспечению путей эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Было подчеркнуто, что Республика Хорватия ожидает, что виновные в преступлениях будут привлечены к ответственности", – объяснили в МИД Хорватии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля, когда Россия масштабно вторглась в Украину, по 8 апреля ООН, Евросоюз и 26 государств выслали в общей сложности 443 дипломатических сотрудника России, сообщало Министерство иностранных дел Украины.
Больше всего россиян выслали Польша (45), Германия (40) и Словакия (38).
28 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные 620 сотрудников ФСБ РФ, которые действуют на территории Европы.