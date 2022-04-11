Хорватия объявила персонами нон грата 24 россиян из посольства в Загребе

"Российская сторона была проинформирована о решении Республики Хорватия сократить численность дипломатического и административно-технического персонала посольства Российской Федерации в Загребе. [...] Было предложено, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства Российской Федерации в Республике Хорватия покинули Республику Хорватия", – сказано в сообщении.

Хорватские дипломаты рассказали, что российскому послу было выражено "самое решительное осуждение жестокой агрессии против Украины и многочисленных преступлений".

"Российскую сторону вновь призвали к немедленному прекращению боевых действий и выводу российских войск со всей территории Украины, а также к безотлагательному обеспечению путей эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Было подчеркнуто, что Республика Хорватия ожидает, что виновные в преступлениях будут привлечены к ответственности", – объяснили в МИД Хорватии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)