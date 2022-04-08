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За время масштабного вторжения России в Украину из разных стран выслали почти 450 дипломатов РФ. Инфографика

 
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С 24 февраля, когда Россия масштабно вторглась в Украину, по 8 апреля ООН, Евросоюз и 26 государств выслали в общей сложности 443 дипломатических сотрудника России. Инфографику опубликовало 8 апреля в Facebook Министерство иностранных дел Украины. Больше всего россиян выслали Польша (45), Германия (40) и Словакия (38). "Этот шаг – акт солидарности с Украиной, продолжение усилий по усилению глобальной изоляции РФ", – подчеркнули в МИД Украины.
Теги: Россия, Германия, Польша, ООН, Словакия, война, МИД Украины, вторжение, персона нон грата, война России против Украины, дипломаты, Евросоюз
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