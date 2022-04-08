За время масштабного вторжения России в Украину из разных стран выслали почти 450 дипломатов РФ. Инфографика

С 24 февраля, когда Россия масштабно вторглась в Украину, по 8 апреля ООН, Евросоюз и 26 государств выслали в общей сложности 443 дипломатических сотрудника России. Инфографику опубликовало 8 апреля в Facebook Министерство иностранных дел Украины. Больше всего россиян выслали Польша (45), Германия (40) и Словакия (38). "Этот шаг – акт солидарности с Украиной, продолжение усилий по усилению глобальной изоляции РФ", – подчеркнули в МИД Украины.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.