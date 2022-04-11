Спутник заснял новые скопления российских войск у восточной границы Украины – "Схемы"

Недалеко от Валуек можно заметить два палаточных городка, танки и другую технику. Судя по спутниковым снимкам, еще 2 апреля на этом же месте военной техники не было. Часть техники спрятана в лесополосе.
Еще одна локация, где было замечено скопление военной техники РФ, расположена северо-западнее, недалеко от села Агошевка. Здесь сосредоточены танки, БТР и военные грузовики. На снимках за 29 марта этой техники не было.
На другом военном полигоне к юго-западу от города Валуйки, вблизи поселка Солоти, можно заметить еще одно скопление военной техники и палаточный городок возле лесополосы. Ранее на этом месте такого количества техники тоже не было.
Журналисты "Схем" нашли и расположение других сухопутных сил РФ у Валуек. В частности, на одном из полигонов можно увидеть до 20 танков, а также по меньшей мере 21 военный вертолет. К тому же на полигоне расположена другая военная техника, которой до полномасштабного вторжения здесь не было.
Как отмечают журналисты, в Солоти расположен 237-й танковый полк Сухопутных войск РФ. Там журналисты зафиксировали передвижение техники.
"Дороги из города Валуйки и поселка Солоти ведут напрямую в Харьковскую область через контрольные пункты Чугуновка и Пески. Также из города есть и дорога к северу Луганской области – через КПП в поселке Танюшевцы Луганской области", – отмечают "Схемы".
10 апреля компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, на которых видно 13-километровую колонну с военной техникой российских оккупационных войск в Харьковской области.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 10 апреля, что ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма, к югу от поселка городского типа Великий Бурлук. Шла ли речь об одной и той же колонне, не уточнялось.