Спутник заснял новые скопления российских войск у восточной границы Украины – "Схемы"

Недалеко от Валуек можно заметить два палаточных городка, танки и другую технику. Судя по спутниковым снимкам, еще 2 апреля на этом же месте военной техники не было. Часть техники спрятана в лесополосе.

Фото: radiosvoboda.org

Еще одна локация, где было замечено скопление военной техники РФ, расположена северо-западнее, недалеко от села Агошевка. Здесь сосредоточены танки, БТР и военные грузовики. На снимках за 29 марта этой техники не было.

Фото: radiosvoboda.org

На другом военном полигоне к юго-западу от города Валуйки, вблизи поселка Солоти, можно заметить еще одно скопление военной техники и палаточный городок возле лесополосы. Ранее на этом месте такого количества техники тоже не было.

Фото: radiosvoboda.org

Журналисты "Схем" нашли и расположение других сухопутных сил РФ у Валуек. В частности, на одном из полигонов можно увидеть до 20 танков, а также по меньшей мере 21 военный вертолет. К тому же на полигоне расположена другая военная техника, которой до полномасштабного вторжения здесь не было.

Фото: radiosvoboda.org

Военная часть в Валуйках, 8 апреля. Фото: radiosvoboda.org

Как отмечают журналисты, в Солоти расположен 237-й танковый полк Сухопутных войск РФ. Там журналисты зафиксировали передвижение техники.

Фото: radiosvoboda.org

"Дороги из города Валуйки и поселка Солоти ведут напрямую в Харьковскую область через контрольные пункты Чугуновка и Пески. Также из города есть и дорога к северу Луганской области – через КПП в поселке Танюшевцы Луганской области", – отмечают "Схемы".

Фото: radiosvoboda.org