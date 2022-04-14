Канцлер Австрии заявил, что поехал в Москву, "чтобы посмотреть в глаза Путину и рассказать, что он увидел в Украине"

На вопрос, согласен ли Путин с военными преступлениями, Нехаммер ответил, что его мнение по этому вопросу было непонятно Фото: EPA

Решение поехать в Москву, по его словам, он принял, чтобы "посмотреть в глаза президенту Путину и показать ему то, что увидел".

Когда его спросили о способе мысли Путина во время встречи, Нехаммер сказал, что он был "очень жестким и четким" в своих посланиях.

На вопрос, согласен ли Путин с совершенными военными преступлениями, Нехаммер ответил: "Ну, вы знаете, это президент Путин. В этом положении он был неясен".

Австрийский премьер также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский просил его передать Путину, что в осажденном Мариуполе необходимы эвакуационные коридоры.