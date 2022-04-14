ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канцлер Австрии заявил, что поехал в Москву, "чтобы посмотреть в глаза Путину и рассказать, что он увидел в Украине"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На вопрос, согласен ли Путин с военными преступлениями, Нехаммер ответил, что его мнение по этому вопросу было непонятно
На вопрос, согласен ли Путин с военными преступлениями, Нехаммер ответил, что его мнение по этому вопросу было непонятно
Фото: EPA

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 13 апреля каналу CNN, что решил отправиться в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о том, что он увидел в Украине.

Решение поехать в Москву, по его словам, он принял, чтобы "посмотреть в глаза президенту Путину и показать ему то, что увидел".

Когда его спросили о способе мысли Путина во время встречи, Нехаммер сказал, что он был "очень жестким и четким" в своих посланиях.

На вопрос, согласен ли Путин с совершенными военными преступлениями, Нехаммер ответил: "Ну, вы знаете, это президент Путин. В этом положении он был неясен".

Австрийский премьер также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский просил его передать Путину, что в осажденном Мариуполе необходимы эвакуационные коридоры.

Контекст:

9 апреля Нехаммер посещал с визитом Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Также он побывал в Буче Киевской области, где после освобождения от российских оккупантов обнаружили сотни тел убитых мирных жителей.

11 апреля австрийский премьер побывал в Москве. Переговоры Нехаммера и Путина длились около 75 минут. Kronen Zeitung пишет, что не было ни рукопожатий, ни общих фотографий, и предполагает, что отсутствие фото может быть связано с опасениями, что изображения Россия использует в пропагандистских целях.

Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Австрия, война, война России против Украины, Карл Нехаммер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
"Мне каждый день за них страшно". Джамала рассказала о родственниках в Крыму
"Мне каждый день за них страшно". Джамала рассказала о родственниках в Крыму
Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне
Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне
"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину
"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину
"Я не мог не дать ему шанс на счастливую жизнь". Кулеба показал нового питомца из Мариуполя, хозяева которого пропали без вести
"Я не мог не дать ему шанс на счастливую жизнь". Кулеба показал нового питомца из Мариуполя, хозяева которого пропали без вести
Арзуманян и Каднай выступили с концертом перед украинскими защитниками
Арзуманян и Каднай выступили с концертом перед украинскими защитниками
  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом
  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
"Нет слез. Главное живы". Украинская ведущая показала разрушенный российскими оккупантами дом в Киевской области
"Нет слез. Главное – живы". Украинская ведущая показала разрушенный российскими оккупантами дом в Киевской области
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко
  "Нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться". Полякова рассказала о жизни за границей после нападения РФ на Украину
  "Нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться". Полякова рассказала о жизни за границей после нападения РФ на Украину
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (91013)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (61666)
3
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (41435)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (29828)
5
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (29345)
6
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23679)
7
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (23657)
8
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине" (19578)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS