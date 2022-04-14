Канцлер Австрии заявил, что поехал в Москву, "чтобы посмотреть в глаза Путину и рассказать, что он увидел в Украине"

Решение поехать в Москву, по его словам, он принял, чтобы "посмотреть в глаза президенту Путину и показать ему то, что увидел".
Когда его спросили о способе мысли Путина во время встречи, Нехаммер сказал, что он был "очень жестким и четким" в своих посланиях.
На вопрос, согласен ли Путин с совершенными военными преступлениями, Нехаммер ответил: "Ну, вы знаете, это президент Путин. В этом положении он был неясен".
Австрийский премьер также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский просил его передать Путину, что в осажденном Мариуполе необходимы эвакуационные коридоры.
9 апреля Нехаммер посещал с визитом Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Также он побывал в Буче Киевской области, где после освобождения от российских оккупантов обнаружили сотни тел убитых мирных жителей.
11 апреля австрийский премьер побывал в Москве. Переговоры Нехаммера и Путина длились около 75 минут. Kronen Zeitung пишет, что не было ни рукопожатий, ни общих фотографий, и предполагает, что отсутствие фото может быть связано с опасениями, что изображения Россия использует в пропагандистских целях.
Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".