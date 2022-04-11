Нехаммер заявил, что его встреча с Путиным была "очень жесткой", главу Кремля предупредили о новых санкциях

Издание пишет, что канцлер охарактеризовал свою встречу с главой Кремля как "очень жесткую", "очень открытую" и "очень прямую".

Переговоры с Путиным Нехаммер считает своей "обязанностью" с целью добиться от президента России прекращения вторжения в Украину и как минимум "гуманитарного прогресса" для гражданского населения Украины.

По словам главы австрийского правительства, в разговоре с Путиным он дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".

Нехаммер планирует проинформировать о своих переговорах с Путиным европейских партнеров и дать рекомендации относительно дальнейших шагов в отношении РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Переговоры Нехаммера и Путина длились около 75 минут. Kronen Zeitung пишет, что не было ни рукопожатий, ни общих фотографий, и предполагает, что отсутствие фото может быть связано с опасениями, что изображения Россия использует в пропагандистских целях.