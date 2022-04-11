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Нехаммер заявил, что его встреча с Путиным была "очень жесткой", главу Кремля предупредили о новых санкциях

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Переговоры с Путиным Нехаммер (на фото) считает своей "обязанностью"
Переговоры с Путиным Нехаммер (на фото) считает своей "обязанностью"
Фото: ЕРА

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его визит в Москву 11 апреля, во время которого он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, был "не дружеским". Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Издание пишет, что канцлер охарактеризовал свою встречу с главой Кремля как "очень жесткую", "очень открытую" и "очень прямую".

Переговоры с Путиным Нехаммер считает своей "обязанностью" с целью добиться от президента России прекращения вторжения в Украину и как минимум "гуманитарного прогресса" для гражданского населения Украины.

По словам главы австрийского правительства, в разговоре с Путиным он дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".

Нехаммер планирует проинформировать о своих переговорах с Путиным европейских партнеров и дать рекомендации относительно дальнейших шагов в отношении РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Переговоры Нехаммера и Путина длились около 75 минут. Kronen Zeitung пишет, что не было ни рукопожатий, ни общих фотографий, и предполагает, что отсутствие фото может быть связано с опасениями, что изображения Россия использует в пропагандистских целях.

Контекст:

9 апреля Нехаммер посещал с визитом Украину, где встречался с президентом Владимиром Зеленским. Также он побывал в Буче Киевской области, где после освобождения от российских оккупантов обнаружили сотни тел убитых мирных жителей.

Анонсируя визит в Москву, Нехаммер отмечал, что, несмотря на нейтральность Австрии, у нее есть "четкая позиция в отношении агрессивной войны России против Украины". Он сообщал, что информировал мировых лидеров и Зеленского о намерении встретиться с Путиным.

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Австрия, война, Москва, пропаганда, переговоры, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, президент, фото, Карл Нехаммер
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