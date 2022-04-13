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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Любые переговоры во время войны – отражение ситуации на поле боя". Эксперт Atlantic Council призвал продолжать помогать Украине оружием

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Фрид: Я понимаю, что политика санкций не идеальна. Но где Советский Союз? Нет его
Фрид: Я понимаю, что политика санкций не идеальна. Но где Советский Союз? Нет его
Фото: EPA

Переговоры между Украиной и Россией об окончании войны будут определяться ситуацией на поле военных действий, считает помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид.

Об этом он сказал 12 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Дискуссия транслировалась в YouTube фонда. 

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что все войны заканчиваются переговорами. Но по мнению Фрида, президент РФ Владимир Путин не относится серьезно к переговорам.

"Многое будет решаться именно на поле боя... Любые переговоры во время войны являются отражением реальной ситуации на поле боя", – подчеркнул Фрид.

Потому, отметил он, Украина должна продолжать получать военную поддержку от Запада.

"Но не только это. Мы должны вводить серьезные, жесткие санкции против России. Мы уже многое сделали в этом плане, нужно сделать еще больше. И сделать как можно скорее", – сказал дипломат.

Он призвал к работе над усилением санкций против России и подчеркнул, что сокращение закупок российских энергоносителей должно быть в числе основных приоритетов, так как они лежат в основе российского бюджета. 

"Мы хотим, чтобы эти доходы сокращались, чтобы их экономика страдала. Я понимаю, что политика санкций не идеальна. Но где Советский Союз? Нет его. Он рухнул под давлением наших санкций. Ваша страна сейчас подвергается нашествию со стороны Российской Федерации. А мы на Западе тоже должны действовать очень решительно, потому что мы должны перевести свою систему принятия решений также на военные рельсы", – заявил Фрид.

Контекст:

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Президент также уточнил, что ближайшей целью Украины в войне должно быть возвращение под контроль территорий по состоянию на 23 февраля, потому что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно", и уже после этого обсуждать вопросы Донбасса и Крыма. 

29 марта в турецком Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Теги: санкции, переговоры, война России против Украины, Дэниел Фрид, Киевский форум по безопасности
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