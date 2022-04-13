"Любые переговоры во время войны – отражение ситуации на поле боя". Эксперт Atlantic Council призвал продолжать помогать Украине оружием

Фрид: Я понимаю, что политика санкций не идеальна. Но где Советский Союз? Нет его Фото: EPA

Об этом он сказал 12 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Дискуссия транслировалась в YouTube фонда.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что все войны заканчиваются переговорами. Но по мнению Фрида, президент РФ Владимир Путин не относится серьезно к переговорам.

"Многое будет решаться именно на поле боя... Любые переговоры во время войны являются отражением реальной ситуации на поле боя", – подчеркнул Фрид.

Потому, отметил он, Украина должна продолжать получать военную поддержку от Запада.

"Но не только это. Мы должны вводить серьезные, жесткие санкции против России. Мы уже многое сделали в этом плане, нужно сделать еще больше. И сделать как можно скорее", – сказал дипломат.

Он призвал к работе над усилением санкций против России и подчеркнул, что сокращение закупок российских энергоносителей должно быть в числе основных приоритетов, так как они лежат в основе российского бюджета.

"Мы хотим, чтобы эти доходы сокращались, чтобы их экономика страдала. Я понимаю, что политика санкций не идеальна. Но где Советский Союз? Нет его. Он рухнул под давлением наших санкций. Ваша страна сейчас подвергается нашествию со стороны Российской Федерации. А мы на Западе тоже должны действовать очень решительно, потому что мы должны перевести свою систему принятия решений также на военные рельсы", – заявил Фрид.