Арахамия о переговорах с Россией: Не принимаем во внимание вопросы, не включенные в коммюнике в Стамбуле

"Переговоры относительно соглашения о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме. Украинская сторона придерживается стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ", – написал он.
Арахамия назвал "единственное отличие" в этом.
"Мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в стамбульское коммюнике. Может быть, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - объяснил нардеп.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 апреля Лавров обвинил Украину в отходе от положений в договоре, который был предложен Киевом на переговорах с РФ в Стамбуле 29 марта. Его претензии, в частности, касаются контроля над Крымом и Севастополем и распространения на них гарантий безопасности, о которых договариваются стороны.
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
С конца марта делегации Украины и России ведут переговоры о завершении войны, 29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд таких переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
Накануне переговоров в Стамбуле Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.
По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".
Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта предложила в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя и обязать обе страны на время переговоров не использовать военные силы для решения вопроса оккупированного РФ украинского полуострова, сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крымского полуострова на переговорах с Украиной.