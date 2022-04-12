Арахамия о переговорах с Россией: Не принимаем во внимание вопросы, не включенные в коммюнике в Стамбуле

"Переговоры относительно соглашения о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме. Украинская сторона придерживается стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ", – написал он.

Арахамия назвал "единственное отличие" в этом.

"Мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в стамбульское коммюнике. Может быть, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - объяснил нардеп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

7 апреля Лавров обвинил Украину в отходе от положений в договоре, который был предложен Киевом на переговорах с РФ в Стамбуле 29 марта. Его претензии, в частности, касаются контроля над Крымом и Севастополем и распространения на них гарантий безопасности, о которых договариваются стороны.