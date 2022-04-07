Арахамия сообщил, что советовался с украинскими военными о компромиссах на переговорах

Арахамия написал, что ездил в регион с другим членом делегации, заместителем главы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко, а также с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.
По словам нардепа, их задачей было оценить масштаб разрушений инфраструктуры и определить, какие объекты нужно восстанавливать в первую очередь.
Также он сообщил о встрече с украинскими военными в Черниговской области.
"Наша задача на переговорах – юридически закрепить успехи Вооруженных сил Украины. Их сила и отвага формируют для нас переговорную позицию. Поэтому сегодня в Черниговской области пообщались с боевыми командирами оперативного командования "Север". Мы хотели услышать их позицию относительно того, что для нас может быть компромиссом, а что неприемлемо. Было очень полезно в закрытом формате поговорить об этом", – написал Арахамия.
Он анонсировал такие встречи с военачальниками в других регионах Украины.
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
С конца марта делегации Украины и России ведут переговоры о завершении войны, 29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд таких переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
Накануне переговоров в Стамбуле Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.
По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".
Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта предложила в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя и обязать обе страны на время переговоров не использовать военные силы для решения вопроса оккупированного РФ украинского полуострова, сообщил Подоляк. В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крымского полуострова на переговорах с Украиной.