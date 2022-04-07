Арахамия сообщил, что советовался с украинскими военными о компромиссах на переговорах

Арахамия написал, что ездил в регион с другим членом делегации, заместителем главы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко, а также с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

По словам нардепа, их задачей было оценить масштаб разрушений инфраструктуры и определить, какие объекты нужно восстанавливать в первую очередь.

Также он сообщил о встрече с украинскими военными в Черниговской области.

"Наша задача на переговорах – юридически закрепить успехи Вооруженных сил Украины. Их сила и отвага формируют для нас переговорную позицию. Поэтому сегодня в Черниговской области пообщались с боевыми командирами оперативного командования "Север". Мы хотели услышать их позицию относительно того, что для нас может быть компромиссом, а что неприемлемо. Было очень полезно в закрытом формате поговорить об этом", – написал Арахамия.

Он анонсировал такие встречи с военачальниками в других регионах Украины.