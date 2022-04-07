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ПОЛИТИКА

Россия заявила, что решила прекратить свои полномочия члена Совета ООН по правам человека, после того, как ее отстранила Генассамблея

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Кузьмин (в центре) заявил, что РФ исключили из СПЧ "в целях демонстративного наказания суверенного государства члена ООН"
Кузьмин (в центре) заявил, что РФ исключили из СПЧ "в целях демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН"
Фото: EPA

Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с сегодняшнего дня своих полномочий члена Совета ООН по правам человека, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. Об этом сообщает представительство РФ при ООН в Twitter.

7 апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. За это проголосовали 93 члена Генассамблеи, против – 24, воздержались – 58. 

В российском представительстве при ООН заявили, что рассматривают принятую резолюцию "в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику".

Заявление РФ прокомментировал в Facebook постпред Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, Россия "капитулировала". Он подчеркнул, что "нельзя подать в отставку, когда вас уже уволили".

"Я правильно понял, что после того, как мы только что успешно проголосовали за приостановку членства России в СПЧ, путинский дипломат только что заявил, что РФ полностью выходит из СПЧ? Не надо было и вступать в него. Слишком поздно, товарищ!" – написал посол. 

https://www.facebook.com/sergiy.grau/posts/10224016912868455

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина и другие страны подняли вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН после того, как в начале апреля Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь. По словам мэра Бучи Киевской области, 90% погибших – с пулевыми ранениями, а не осколочными. 

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах. Сотни людей пропали без вести.

Россия отрицает свою ответственность за военные преступления, произошедшие на территории, которую она контролировала.

Теги: Россия, ООН, СПЧ, Сергей Кислица, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, дипломаты
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