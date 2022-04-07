Россия заявила, что решила прекратить свои полномочия члена Совета ООН по правам человека, после того, как ее отстранила Генассамблея

#Кузьмин: * Российская Федерация * приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета #ООН по правам человека. pic.twitter.com/Gv5hFv4Ivp— Russia at the United Nations (@RussiaUN) April 7, 2022
7 апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. За это проголосовали 93 члена Генассамблеи, против – 24, воздержались – 58.
В российском представительстве при ООН заявили, что рассматривают принятую резолюцию "в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику".
#Кузьмин: Рассматриваем принятую ГА #ООН резолюцию о приостановлении членства * в #СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику. pic.twitter.com/8kwWmx5QYS— Russia at the United Nations (@RussiaUN) April 7, 2022
Заявление РФ прокомментировал в Facebook постпред Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, Россия "капитулировала". Он подчеркнул, что "нельзя подать в отставку, когда вас уже уволили".
"Я правильно понял, что после того, как мы только что успешно проголосовали за приостановку членства России в СПЧ, путинский дипломат только что заявил, что РФ полностью выходит из СПЧ? Не надо было и вступать в него. Слишком поздно, товарищ!" – написал посол.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина и другие страны подняли вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН после того, как в начале апреля Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь. По словам мэра Бучи Киевской области, 90% погибших – с пулевыми ранениями, а не осколочными.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах. Сотни людей пропали без вести.
Россия отрицает свою ответственность за военные преступления, произошедшие на территории, которую она контролировала.