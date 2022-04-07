Россия заявила, что решила прекратить свои полномочия члена Совета ООН по правам человека, после того, как ее отстранила Генассамблея

Кузьмин (в центре) заявил, что РФ исключили из СПЧ "в целях демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН" Фото: EPA

#Кузьмин: * Российская Федерация * приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета #ООН по правам человека. pic.twitter.com/Gv5hFv4Ivp — Russia at the United Nations (@RussiaUN) April 7, 2022

7 апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. За это проголосовали 93 члена Генассамблеи, против – 24, воздержались – 58.

В российском представительстве при ООН заявили, что рассматривают принятую резолюцию "в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику".

#Кузьмин: Рассматриваем принятую ГА #ООН резолюцию о приостановлении членства * в #СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику. pic.twitter.com/8kwWmx5QYS — Russia at the United Nations (@RussiaUN) April 7, 2022

Заявление РФ прокомментировал в Facebook постпред Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, Россия "капитулировала". Он подчеркнул, что "нельзя подать в отставку, когда вас уже уволили".

"Я правильно понял, что после того, как мы только что успешно проголосовали за приостановку членства России в СПЧ, путинский дипломат только что заявил, что РФ полностью выходит из СПЧ? Не надо было и вступать в него. Слишком поздно, товарищ!" – написал посол.

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