Противник агрессивно наступает, ситуация критическая. Командир морпехов в Мариуполе призывает провести срочную деблокаду города

Как сообщил Волына, по состоянию на утро 15 апреля украинские военнослужащие в окруженном российскими оккупантами Мариуполе ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает. Ситуация, по его словам, критическая.
Командир подчеркнул, что сегодня еще возможна деблокада Мариуполя.
"Это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства. Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение", – сказал он.
14 апреля стало известно, что часть морпехов в Мариуполе, которую возглавляет Волына, объединилась с полком "Азов".
Две другие группы морпехов либо были разбиты оккупантами, либо попали в плен.
О том, что в полку "Азов" считают возможной деблокаду Мариуполя, заявил 14 апреля замкомандира "Азова" Святослав Паламар (позывной Калина).
"Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это [деблокада] возможно. Никто из экспертов и аналитиков не считал возможным, что и группа защитников Мариуполя, и весь этот гарнизон будет так долго держаться", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортировано 31 тыс. жителей.
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.