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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Противник агрессивно наступает, ситуация критическая. Командир морпехов в Мариуполе призывает провести срочную деблокаду города

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Волына: Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение
Волына: Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение
Скриншот: АЗОВ / Twitter

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ, майор Сергей Волына в комментарии изданию "Украинская правда", опубликованном 15 апреля, призвал власти провести срочную деблокаду Мариуполя Донецкой области.

Как сообщил Волына, по состоянию на утро 15 апреля украинские военнослужащие в окруженном российскими оккупантами Мариуполе ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает. Ситуация, по его словам, критическая.

Командир подчеркнул, что сегодня еще возможна деблокада Мариуполя.

"Это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства. Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение", – сказал он.

14 апреля стало известно, что часть морпехов в Мариуполе, которую возглавляет Волына, объединилась с полком "Азов".

Две другие группы морпехов либо были разбиты оккупантами, либо попали в плен.

О том, что в полку "Азов" считают возможной деблокаду Мариуполя, заявил 14 апреля  замкомандира "Азова" Святослав Паламар (позывной Калина).

"Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это [деблокада] возможно. Никто из экспертов и аналитиков не считал возможным, что и группа защитников Мариуполя, и весь этот гарнизон будет так долго держаться", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортировано 31 тыс. жителей.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.

Теги: Украина, Донецкая область, война, военные, оккупация, Мариуполь, полк Азов, ВСУ, наступление, война России против Украины, военнослужащий, военная операция, российские оккупанты
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