Противник агрессивно наступает, ситуация критическая. Командир морпехов в Мариуполе призывает провести срочную деблокаду города

Как сообщил Волына, по состоянию на утро 15 апреля украинские военнослужащие в окруженном российскими оккупантами Мариуполе ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает. Ситуация, по его словам, критическая.

Командир подчеркнул, что сегодня еще возможна деблокада Мариуполя.

"Это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства. Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение", – сказал он.

14 апреля стало известно, что часть морпехов в Мариуполе, которую возглавляет Волына, объединилась с полком "Азов".

Две другие группы морпехов либо были разбиты оккупантами, либо попали в плен.

О том, что в полку "Азов" считают возможной деблокаду Мариуполя, заявил 14 апреля замкомандира "Азова" Святослав Паламар (позывной Калина).

"Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это [деблокада] возможно. Никто из экспертов и аналитиков не считал возможным, что и группа защитников Мариуполя, и весь этот гарнизон будет так долго держаться", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)