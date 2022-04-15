В Офисе президента Украины напомнили Европе о крейсере "Москва" и призвали отправить "на дно" реальную Москву

"Украина уже отправила на дно российский крейсер "Москва". Наступило время для Европы отправить на финансово-экономическое дно реальную Москву. Все, что для этого нужно – полное эмбарго на российские нефть и газ", – написал он.

Україна вже відправила на дно російський крейсер «Москва». Настав час для Європи відправити на фінансово-економічне дно реальну Москву. Все, що для цього треба, – повне ембарго на * нафту й газ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 15, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что по кораблю удар нанесли ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул.