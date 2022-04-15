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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента Украины напомнили Европе о крейсере "Москва" и призвали отправить "на дно" реальную Москву

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Подоляк призвал ввести относительно Москвы эмбарго на энергоносители
Подоляк призвал ввести относительно Москвы эмбарго на энергоносители
Фото: ЕРА

Из-за вторжения России в Украину Европе следует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ, заявил 15 апреля в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Украина уже отправила на дно российский крейсер "Москва". Наступило время для Европы отправить на финансово-экономическое дно реальную Москву. Все, что для этого нужно – полное эмбарго на российские нефть и газ", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что по кораблю удар нанесли ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

В ЕС анонсировали следующий пакет санкций против России.

Теги: Россия, газ, уголь, война, Москва, нефть, корабль, вторжение, эмбарго, крейсер, Европа, война России против Украины, российский газ, Михаил Подоляк
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