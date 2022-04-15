"Не крейсер "Москва", но $15 млн из бюджета РФ отминусовали". ВСУ сбили российский вертолет

"Предварительно, это "несбиваемый аналоговнет" – Ка-52 "Аллигатор", российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации. Не крейсер "Москва", конечно, но $15 млн из бюджета Российской Федерации украинские воины отминусовали. Это цена только техники", – отметили в Генштабе.
Вертолет украинские военные "принудительно посадили", экипаж погиб, уточнили в ОБМр.
"Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы и отправили их пилотов на концерт [Иосифа] Кобзона", – добавили в бригаде.
Где именно был сбит вертолет, не уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генерального штаба ВСУ, общие потери РФ за 50 дней вторжения в Украину составили около 20 тыс. человек, 756 танков, 163 самолета, 144 вертолета и сотни единиц другой техники.