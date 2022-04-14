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В Брянской области обстреляли пограничный пункт пропуска. ФСБ РФ обвинила Украину, в СНБО назвали это спланированными терактами спецслужб России

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После обстрела пгт Климово сгорели два дома, сообщили в МЧС РФ
После обстрела пгт Климово сгорели два дома, сообщили в МЧС РФ
Фото: 360tv / Telegram

В Брянской области 14 апреля из минометов обстреляли пункт пропуска "Новые Юрковичи" (Климовский район), в Пограничном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ заявили, что огонь велся со стороны Украины, сообщило в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Отмечается, что во время обстрела на погранпункте находились более 30 граждан Украины, ехавших в РФ. Они не пострадали. При этом повреждены два автомобиля.

Менее чем через час губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавшие есть, но после обстрела пгт Климово, написало в Telegram "РИА Новости". Кроме того, по данным МЧС РФ, сгорели два дома.

В минздраве России уточнили – пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии, проинформировало в Telegram российское агентство.

По факту обстрела Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, заявив, что военнослужащие ВСУ на двух боевых вертолетах якобы вторглись в воздушное пространство России и "произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово", подчеркнуло в Telegram "РИА Новости".

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, комментируя последние инциденты на границе с РФ, заявили в Telegram, что спецслужбы России "приступили к реализации плана по проведению терактов для нагнетания антиукраинской истерии".

"ЦПД при СНБО Украины предупреждал о намерениях врага совершить серию террористических актов на российской пограничной территории для консолидации россиян против украинцев", – говорится в сообщении.

10 апреля основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал письмо, присланное ему сотрудником российских спецслужб, в котором говорится, что ФСБ РФ готовит теракты в оккупированном Россией Крыму и приграничном Белгороде, чтобы обвинить в этом Украину.

По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". В ГУР Минобороны отметили, что власти РФ активно разгоняют антиукраинскую истерию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта под Белгородом (РФ) произошли взрывы на складе с боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он отмечал, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы ОПУ Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

В минобороны России увидели "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ". На брифинге 13 апреля спикер оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что "если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

В Офисе президента Украины (ОПУ) допустили ответный удар по РФ в случае удара по Киеву. "Возможности по России у нас прекрасные", – подчеркнул Арестович.

Теги: Россия, Украина, теракт, СНБО, ФСБ, граница, Вооруженные силы Украины, вертолет, воздушное пространство, Брянск, МЧС РФ, Следственный комитет РФ, ВСУ, обстрелы, спецслужбы, авиаудар, война России против Украины, губернатор, пострадавшие, взрывы, удары, уголовное дело, миномет, дезинформация
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