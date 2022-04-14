В Брянской области обстреляли пограничный пункт пропуска. ФСБ РФ обвинила Украину, в СНБО назвали это спланированными терактами спецслужб России

Отмечается, что во время обстрела на погранпункте находились более 30 граждан Украины, ехавших в РФ. Они не пострадали. При этом повреждены два автомобиля.

Менее чем через час губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавшие есть, но после обстрела пгт Климово, написало в Telegram "РИА Новости". Кроме того, по данным МЧС РФ, сгорели два дома.

В минздраве России уточнили – пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии, проинформировало в Telegram российское агентство.

По факту обстрела Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, заявив, что военнослужащие ВСУ на двух боевых вертолетах якобы вторглись в воздушное пространство России и "произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово", подчеркнуло в Telegram "РИА Новости".

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, комментируя последние инциденты на границе с РФ, заявили в Telegram, что спецслужбы России "приступили к реализации плана по проведению терактов для нагнетания антиукраинской истерии".

"ЦПД при СНБО Украины предупреждал о намерениях врага совершить серию террористических актов на российской пограничной территории для консолидации россиян против украинцев", – говорится в сообщении.

10 апреля основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал письмо, присланное ему сотрудником российских спецслужб, в котором говорится, что ФСБ РФ готовит теракты в оккупированном Россией Крыму и приграничном Белгороде, чтобы обвинить в этом Украину.

По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". В ГУР Минобороны отметили, что власти РФ активно разгоняют антиукраинскую истерию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)