"Главная тема – Мариуполь". Зеленский провел совещание с руководителями силового блока

По его словам, на встрече были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, руководитель СБУ Иван Баканов. Также были руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.
"Главная тема – это Мариуполь. Подробности сейчас не могут быть публичными. Но делаем все, чтобы спасти наших людей", – подчеркнул Зеленский.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
В Мариуполе, по данным мэра города Вадима Бойченко, остается около 120 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным Бойченко на 12 апреля, депортировано 33 тыс. жителей.
12 апреля Кириленко сообщил CNN, что по предварительным данным, в Мариуполе погибло до 22 тыс. человек.
Город обороняют полк "Азов" и морские пехотинцы, которые призывают провести его деблокаду.