"Главная тема – Мариуполь". Зеленский провел совещание с руководителями силового блока

Что обсуждалось на совещании, раскрывать пока нельзя, заявил Зеленский Фото: president.gov.ua

По его словам, на встрече были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, руководитель СБУ Иван Баканов. Также были руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.

"Главная тема – это Мариуполь. Подробности сейчас не могут быть публичными. Но делаем все, чтобы спасти наших людей", – подчеркнул Зеленский.