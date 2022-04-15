Кожемякин: К 9 мая Путин захочет показать своим небольшую, но хорошо раздутую победу

Кожемякин: Россияне могут попытаться выйти на границы Луганской и Донецкой областей, которые были в 2014 году Скриншот видео: Алеся Бацман / YouTube

"Путину в том состоянии, в каком он сейчас есть, и его окружению, военному руководству трудно точно представить, чего они хотят к 9 мая. Это психологически. Думаю, они хотят какую-то маленькую, но потом хорошо раздутую и показанную победу. Скажем, удара по направлению Славянска, Краматорска, Северодонецка, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей периода 2014 года. Естественно, для Путина очень важны захват Мариуполя и склонение его защитников к сдаче в плен или их уничтожение", – сказал Кожемякин.

Также он не исключает второй попытки россиян захватить Киев.

"Думаю, фашист Путин и командующие его вооруженными орками предлагают вариант, чтобы основной удар нанести со стороны Донецка, Луганска. Если у них будут успехи на этом направлении, я не исключаю, что 20-тысячная группировка, которая сейчас находится в районе Гомеля, Мозыря и других белорусских городов (по данным нашей и британской разведок), может совершить еще один поход в сторону столицы Украины. Но думаю, этого не произойдет", – отметил Кожемякин.

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