За сутки в Луганской области оккупанты обстреливали почти все населенные пункты – полиция

По данным полиции, оккупационные войска России из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня 26 раз обстреляли города Северодонецк, Рубежное, Кременная, Лисичанск, Попасная, Горное, Золотое, Орехово, Новотошковка.

"В результате обстрелов погибли и ранены местные жители. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что фиксируют все факты военных преступлений.

Коммунальщики восстановили электроснабжение для 27 тыс. абонентов, в двух населенных пунктах возобновлено централизованное газоснабжение для 20 тыс. пользователей. Остаются обесточенными 32 населенных пункта, без газоснабжения – 38 населенных пунктов.

Власти призывают жителей Донецкой и Луганской областей эвакуироваться в преддверии ожидаемого наступления российских оккупантов и обострения боев на Донбассе.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.