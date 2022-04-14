Главам двух общин в Луганской области объявили подозрение в госизмене. Они перешли на сторону врага

По данным следствия, главы территориальных общин перешли на сторону страны-агрессора и в условиях военного положения предоставили представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
Им сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 марта Государственное бюро расследований сообщало, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину открыто около 200 производств за госизмену и коллаборационизм.