Полицейский из Донецкой области перешел на сторону РФ, ему сообщили о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

Об этом пресс-центр Офиса генерального прокурора Украины сообщил в Telegram 13 апреля.
По информации следствия, полицейский в марте добровольно согласился сотрудничать с оккупантами и вступил в "должность" в незаконно созданном РФ "министерстве внутренних дел" "ДНР".
Расследование его действий ведет Госбюро расследований. Полицейскому сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 марта Государственное бюро расследований сообщало, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину открыто около 200 производств за госизмену и коллаборационизм.