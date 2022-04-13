Полицейский из Донецкой области перешел на сторону РФ, ему сообщили о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора сообщил о разоблачении полицейского, который перешел на сторону оккупанта Фото: radiosvoboda.org

Об этом пресс-центр Офиса генерального прокурора Украины сообщил в Telegram 13 апреля.

По информации следствия, полицейский в марте добровольно согласился сотрудничать с оккупантами и вступил в "должность" в незаконно созданном РФ "министерстве внутренних дел" "ДНР".

Расследование его действий ведет Госбюро расследований. Полицейскому сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

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