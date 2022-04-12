Псевдостаросте одного из сел Киевской области сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами и передаче им информации о ВСУ

"В дальнейшем он неоднократно публично призывал жителей села к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора. В условиях военного положения подозреваемый неоднократно предоставлял российским военнослужащим сведения о расположении личного состава Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. А также совершал другие действия, направленные на сотрудничество с вооруженными силами РФ", – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении публичных призывов к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора и распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

"В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей", – добавили в Офисе генпрокурора.



Следствие ведет Нацполиция при оперативном сопровождении СБУ и процессуальном руководстве прокуратуры.

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