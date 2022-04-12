Псевдостаросте одного из сел Киевской области сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами и передаче им информации о ВСУ

"В дальнейшем он неоднократно публично призывал жителей села к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора. В условиях военного положения подозреваемый неоднократно предоставлял российским военнослужащим сведения о расположении личного состава Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. А также совершал другие действия, направленные на сотрудничество с вооруженными силами РФ", – говорится в сообщении.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении публичных призывов к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора и распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).
"В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей", – добавили в Офисе генпрокурора.
Следствие ведет Нацполиция при оперативном сопровождении СБУ и процессуальном руководстве прокуратуры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте, после начала вторжения РФ в Украину, Верховная Рада усилила ответственность за коллаборационизм. Такая деятельность будет наказываться тюремным заключением сроком до 15 лет (при тяжелых последствиях или гибели людей – сроком на 15 лет или пожизненным лишением свободы).
1 апреля Рада признала Россию государством-террористом и запретила символику военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину. По этому закону под запрет попадает среди прочего отрицание преступного характера войны. За нарушение норм закона предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
26 марта Государственное бюро расследований сообщило, что с начала вторжения российских оккупантов в Украину открыто около 200 производств за госизмену и коллаборационизм.