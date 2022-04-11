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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Призвал к сотрудничеству с агрессором". Мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме

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По данным Офиса генпрокурора, мэр Рубежного публично поддержал решение РФ о проведении в Украине так называемой "спецоперации"
По данным Офиса генпрокурора, мэр Рубежного публично поддержал решение РФ о проведении в Украине так называемой "спецоперации"
Фото: depositphotos.com

Мэру Рубежного Луганской области сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Об этом 11 апреля сообщила в Facebook пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, с 18 по 31 марта подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий городского головы Рубежного, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и боевиками "ЛНР". Получив от них предложение возглавить оккупационную власть в городе, он добровольно принял его.

По сведениям правоохранителей, в ходе личного приема граждан вместе с оккупационными войсками и в интервью представителям государства-агрессора подозреваемый публично поддержал решение РФ о проведении на территории Украины так называемой "специальной военной операции".

"Также поддержал действия РФ и незаконные вооруженные формирования "ЛНР", направленные на захват территории Украины, а соответственно, публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины. Он призывал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/348097180686455

6 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что мэр Рубежного Сергей Хортив, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину перешел на сторону оккупантов, активно сотрудничает с ними и сдает проукраинских активистов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хортив с начала полномасштабной войны России против Украины перестал выходить на связь, а через месяц записал видеообращение, в котором заявил о "геноциде местных жителей" со стороны украинской армии. Хортив перешел на сторону оккупантов и назвал ВСУ фашистами, а потом участвовал в съемке сюжета для российского "РИА Новости".  

Хортив и в 2014 году открыто сотрудничал с оккупантами, подчеркнул украинский журналист Денис Казанский. 

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, Рубежное, Сергей Гайдай, война России против Украины, коллаборационизм
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