"Призвал к сотрудничеству с агрессором". Мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме

По данным Офиса генпрокурора, мэр Рубежного публично поддержал решение РФ о проведении в Украине так называемой "спецоперации" Фото: depositphotos.com

По данным следствия, с 18 по 31 марта подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий городского головы Рубежного, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и боевиками "ЛНР". Получив от них предложение возглавить оккупационную власть в городе, он добровольно принял его.

По сведениям правоохранителей, в ходе личного приема граждан вместе с оккупационными войсками и в интервью представителям государства-агрессора подозреваемый публично поддержал решение РФ о проведении на территории Украины так называемой "специальной военной операции".

"Также поддержал действия РФ и незаконные вооруженные формирования "ЛНР", направленные на захват территории Украины, а соответственно, публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины. Он призывал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", – говорится в сообщении.

6 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что мэр Рубежного Сергей Хортив, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину перешел на сторону оккупантов, активно сотрудничает с ними и сдает проукраинских активистов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)