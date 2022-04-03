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Нардеп Шахов попросил Генпрокуратуру открыть уголовное производство против мэра Рубежного Хортива

Сергей Шахов: То, что сделал сегодня мэр Рубежного Хортив это даже не алчность или малодушие, это хуже, чем нож в спину
Сергей Шахов: То, что сделал сегодня мэр Рубежного Хортив – это даже не алчность или малодушие, это хуже, чем нож в спину
Фото: nashkray.org

Народный депутат, сопредседатель партии "Наш край" Сергей Шахов обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с заявлением об открытии производства по коллаборационизму мэра города Рубежное Сергея Хортива, который перешел на сторону оккупантов. Об этом Шахов написал на своей странице в Facebook.

"Нет оправданий и не может быть прощения. Каждый чиновник-коллаборант должен быть наказан высшей мерой правосудия. Ничто не может оправдать или смягчить измену! Моя родная Луганщина, мой родной Донбасс первыми пострадали от нашествия орды. Наши люди голодные и босые, голыми руками останавливали танки и оказывали сопротивление оккупантам. Я горжусь стойкостью каждого украинца Донбасса, кто не сдался и отстаивает родную землю, кто взял на себя первый удар и сложил голову за свою страну", – написал политик.

Он сравнил мира Рубежного с библейским Иудой.

"Но то, что сделал сегодня мэр Рубежного Хортив – это даже не алчность или малодушие, это хуже, чем нож в спину. За 30 сребреников он продал нашу землю, он предал не только мое лично доверие, он прежде всего предал людей, предал "Наш край", предал Украину! Обращаюсь к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с заявлением об открытии производства в отношении коллаборационизма Хортива, за который наказание – 12 лет", – подытожил Шахов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=522020769278000&id=100044102448674

Контекст:

Мэр Рубежного Сергей Хортив с начала полномасштабной войны России против Украины перестал выходить на связь, а через месяц записал видеообращение, в котором заявил о "геноциде местных жителей" со стороны украинской армии. Хортив перешел на сторону оккупантов и назвал ВСУ фашистами. "Вас породила Европа и Америка, и вы пляшете за их деньги", – сказал городской голова.

Теги: Рубежное, Наш край, Сергей Шахов, уголовное производство, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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