Нардеп Шахов попросил Генпрокуратуру открыть уголовное производство против мэра Рубежного Хортива

Сергей Шахов: То, что сделал сегодня мэр Рубежного Хортив – это даже не алчность или малодушие, это хуже, чем нож в спину Фото: nashkray.org

"Нет оправданий и не может быть прощения. Каждый чиновник-коллаборант должен быть наказан высшей мерой правосудия. Ничто не может оправдать или смягчить измену! Моя родная Луганщина, мой родной Донбасс первыми пострадали от нашествия орды. Наши люди голодные и босые, голыми руками останавливали танки и оказывали сопротивление оккупантам. Я горжусь стойкостью каждого украинца Донбасса, кто не сдался и отстаивает родную землю, кто взял на себя первый удар и сложил голову за свою страну", – написал политик.

Он сравнил мира Рубежного с библейским Иудой.

"Но то, что сделал сегодня мэр Рубежного Хортив – это даже не алчность или малодушие, это хуже, чем нож в спину. За 30 сребреников он продал нашу землю, он предал не только мое лично доверие, он прежде всего предал людей, предал "Наш край", предал Украину! Обращаюсь к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с заявлением об открытии производства в отношении коллаборационизма Хортива, за который наказание – 12 лет", – подытожил Шахов.