Нардеп Шахов попросил Генпрокуратуру открыть уголовное производство против мэра Рубежного Хортива

"Нет оправданий и не может быть прощения. Каждый чиновник-коллаборант должен быть наказан высшей мерой правосудия. Ничто не может оправдать или смягчить измену! Моя родная Луганщина, мой родной Донбасс первыми пострадали от нашествия орды. Наши люди голодные и босые, голыми руками останавливали танки и оказывали сопротивление оккупантам. Я горжусь стойкостью каждого украинца Донбасса, кто не сдался и отстаивает родную землю, кто взял на себя первый удар и сложил голову за свою страну", – написал политик.
Он сравнил мира Рубежного с библейским Иудой.
"Но то, что сделал сегодня мэр Рубежного Хортив – это даже не алчность или малодушие, это хуже, чем нож в спину. За 30 сребреников он продал нашу землю, он предал не только мое лично доверие, он прежде всего предал людей, предал "Наш край", предал Украину! Обращаюсь к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с заявлением об открытии производства в отношении коллаборационизма Хортива, за который наказание – 12 лет", – подытожил Шахов.
Мэр Рубежного Сергей Хортив с начала полномасштабной войны России против Украины перестал выходить на связь, а через месяц записал видеообращение, в котором заявил о "геноциде местных жителей" со стороны украинской армии. Хортив перешел на сторону оккупантов и назвал ВСУ фашистами. "Вас породила Европа и Америка, и вы пляшете за их деньги", – сказал городской голова.