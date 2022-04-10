В Луганской области сообщили о подозрении прокурору-коллаборанту – Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность начальника Новопсковского отдела Старобельской окружной прокуратуры во время военного положения, добровольно занял должность в так называемой прокуратуре Новопсковского района "ЛНР", которая является частью оккупационной администрации РФ, сообщили в ОГП.
Фигуранту предъявили подозрение по ч. 7 ст. 111¹ Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее.
Этот прокурор по состоянию на 8 апреля, как заявили в облпрокуратуре, – первый предатель в органах прокуратуры на территории Луганской области.
"В настоящее время разоблачение предателей на территории Украины – одно из приоритетных направлений работы органов прокуратуры Украины. Мы продолжаем активно работать по этому направлению. Ни один, кто пошел против Украины, не останется без внимания", – добавили в областном управлении.
Имени прокурора не называют.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте, после начала вторжения РФ в Украину, Рада усилила ответственность за коллаборационизм. Такая деятельность будет наказываться тюремным заключением сроком до 15 лет (при тяжелых последствиях или гибели людей – сроком на 15 лет или пожизненным лишением свободы).
1 апреля Верховная Рада признала Россию государством-террористом и запретила символику военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину. По этому закону под запрет попадает среди прочего отрицание преступного характера войны. За нарушение норм закона предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
26 марта Государственное бюро расследований сообщило, что с начала вторжения российских оккупантов в Украину открыто около 200 производств за госизмену и коллаборационизм.