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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области сообщили о подозрении прокурору-коллаборанту – Офис генпрокурора

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Офис генпрокурора сообщил о разоблачении прокурора-коллаборанта
Офис генпрокурора сообщил о разоблачении прокурора-коллаборанта
Фото: radiosvoboda.org

Прокурору Новопсковского отдела Старобельской окружной прокуратуры Луганской области сообщили о подозрении в коллаборационизме. Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила в Telegram 8 апреля.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность начальника Новопсковского отдела Старобельской окружной прокуратуры во время военного положения, добровольно занял должность в так называемой прокуратуре Новопсковского района "ЛНР", которая является частью оккупационной администрации РФ, сообщили в ОГП.

Фигуранту предъявили подозрение по ч. 7 ст. 111¹ Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее.

Этот прокурор по состоянию на 8 апреля, как заявили в облпрокуратуре, – первый предатель в органах прокуратуры на территории Луганской области.

"В настоящее время разоблачение предателей на территории Украины – одно из приоритетных направлений работы органов прокуратуры Украины. Мы продолжаем активно работать по этому направлению. Ни один, кто пошел против Украины, не останется без внимания", – добавили в областном управлении.

Имени прокурора не называют.

https://www.facebook.com/lug.gp.gov.ua/posts/288315280152902

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте, после начала вторжения РФ в Украину, Рада усилила ответственность за коллаборационизм. Такая деятельность будет наказываться тюремным заключением сроком до 15 лет (при тяжелых последствиях или гибели людей – сроком на 15 лет или пожизненным лишением свободы).

1 апреля Верховная Рада признала Россию государством-террористом и запретила символику военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину. По этому закону под запрет попадает среди прочего отрицание преступного характера войны. За нарушение норм закона предусмотрена в том числе уголовная ответственность.

26 марта Государственное бюро расследований сообщило, что с начала вторжения российских оккупантов в Украину открыто около 200 производств за госизмену и коллаборационизм.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: прокуратура, Старобельск, Новопсков, расследование, война России против Украины, ЛНР, подозрение, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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