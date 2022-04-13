Экс-депутат Херсонского облсовета от "Оппозиционного блока" перешел на сторону российских оккупантов – Офис генпрокурора

"Депутат Херсонского облсовета VII созыва присоединился к организации и проведению массовых мероприятий на временно оккупированных территориях Херсона в поддержку государства-агрессора и его оккупационных войск, призывая жителей к повиновению и принятию "русского мира". Имея политический опыт, подозреваемый договорился с военнослужащими РФ о силовом обеспечении ему условий для руководства одним из городов Херсонской области. С помощью оружия оккупанты принуждали органы местного самоуправления и коммунальные предприятия к признанию его новым руководителем города. После этого он добровольно вступил в должность руководителя в созданной оккупационной администрации государства-агрессора", – говорится в сообщениии.
Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (государственная измена и коллаборационная деятельность).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.
В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытались их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.
5 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупационные войска готовятся сдать Херсон.