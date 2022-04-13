Экс-депутат Херсонского облсовета от "Оппозиционного блока" перешел на сторону российских оккупантов – Офис генпрокурора

"Депутат Херсонского облсовета VII созыва присоединился к организации и проведению массовых мероприятий на временно оккупированных территориях Херсона в поддержку государства-агрессора и его оккупационных войск, призывая жителей к повиновению и принятию "русского мира". Имея политический опыт, подозреваемый договорился с военнослужащими РФ о силовом обеспечении ему условий для руководства одним из городов Херсонской области. С помощью оружия оккупанты принуждали органы местного самоуправления и коммунальные предприятия к признанию его новым руководителем города. После этого он добровольно вступил в должность руководителя в созданной оккупационной администрации государства-агрессора", – говорится в сообщениии.

Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (государственная измена и коллаборационная деятельность).

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