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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ближайшие недели на востоке Украины ужесточатся боевые действия – британская разведка

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По данным британской разведки, атаки РФ по-прежнему сосредоточены на украинские позиции возле Донецка и Луганска
По данным британской разведки, атаки РФ по-прежнему сосредоточены на украинские позиции возле Донецка и Луганска
Фото: depositphotos.com

В ближайшие недели в восточных регионах Украины ужесточатся боевые действия между украинскими военными и российскими оккупантами. Об этом 12 апреля в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании.

"Боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает перенаправлять туда свои силы", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, атаки РФ по-прежнему сосредоточены на украинские позиции возле Донецка и Луганска. Оккупанты продолжают вести бои вокруг Херсона и Николаева, а также возобновляют наступление на Краматорск Донецкой области.

Помимо этого, в оборонном ведомстве Британии заявили, что российские войска продолжают выходить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки оккупационных сил на востоке Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.

По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.

Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор попытается захватить Харьков, который врагу не удалось взять ранее.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, Херсон, Беларусь, Великобритания, Николаев, оккупация, Краматорск, разведка, Минобороны, ВСУ, война России против Украины
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