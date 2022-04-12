В ближайшие недели на востоке Украины ужесточатся боевые действия – британская разведка

"Боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает перенаправлять туда свои силы", – говорится в сообщении.
(1/3) Fighting in eastern Ukraine will intensify over the next two to three weeks as Russia continues to refocus its efforts there.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 12, 2022
По данным британской разведки, атаки РФ по-прежнему сосредоточены на украинские позиции возле Донецка и Луганска. Оккупанты продолжают вести бои вокруг Херсона и Николаева, а также возобновляют наступление на Краматорск Донецкой области.
(2/3) Russian attacks remain focused on Ukrainian positions near Donetsk and Luhansk with further fighting around Kherson and Mykolaiv and a renewed push towards Kramatorsk.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 12, 2022
Помимо этого, в оборонном ведомстве Британии заявили, что российские войска продолжают выходить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки оккупационных сил на востоке Украины.
(3/3) Russian forces continue to withdraw from Belarus in order to redeploy in support of operations in eastern Ukraine.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 12, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.
По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.
Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор попытается захватить Харьков, который врагу не удалось взять ранее.