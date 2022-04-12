В ближайшие недели на востоке Украины ужесточатся боевые действия – британская разведка

По данным британской разведки, атаки РФ по-прежнему сосредоточены на украинские позиции возле Донецка и Луганска Фото: depositphotos.com

"Боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает перенаправлять туда свои силы", – говорится в сообщении.

(1/3) Fighting in eastern Ukraine will intensify over the next two to three weeks as Russia continues to refocus its efforts there. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 12, 2022

По данным британской разведки, атаки РФ по-прежнему сосредоточены на украинские позиции возле Донецка и Луганска. Оккупанты продолжают вести бои вокруг Херсона и Николаева, а также возобновляют наступление на Краматорск Донецкой области.

(2/3) Russian attacks remain focused on Ukrainian positions near Donetsk and Luhansk with further fighting around Kherson and Mykolaiv and a renewed push towards Kramatorsk. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 12, 2022

Помимо этого, в оборонном ведомстве Британии заявили, что российские войска продолжают выходить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки оккупационных сил на востоке Украины.

(3/3) Russian forces continue to withdraw from Belarus in order to redeploy in support of operations in eastern Ukraine. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 12, 2022

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