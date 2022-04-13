Зеленский: Нужно наказывать коллаборантов. Пусть делают "ХНР" у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне

"Мы гордимся всеми нашими людьми, которые, несмотря на оккупацию, выходят на улицы. Протестуют. Выгоняют оккупантов так, как могут. Гордимся всем нашим народом! Поэтому нужно всегда подчеркивать: если наши города и села оккупированы, то это только временно. И они обязательно будут освобождены нашими героями. Причем не только силой оружия, но силой духа", – заявил президент.

Он отметил, что нужно противостоять оккупантам.

"И обязательно – наказывать коллаборантов. Пусть делают "ХНР" где-то у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне. От силы нашего сопротивления во всех его формах напрямую зависит будущее Украины. Будущее всех нас. Каждый наш город, каждое наше село. И я благодарен каждому и каждой, кто осознает это. Кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат очень далеко. Потому что самое темное время всегда перед рассветом", – подчеркнул президент.

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