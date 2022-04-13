Зеленский: Нужно наказывать коллаборантов. Пусть делают "ХНР" у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне

"Мы гордимся всеми нашими людьми, которые, несмотря на оккупацию, выходят на улицы. Протестуют. Выгоняют оккупантов так, как могут. Гордимся всем нашим народом! Поэтому нужно всегда подчеркивать: если наши города и села оккупированы, то это только временно. И они обязательно будут освобождены нашими героями. Причем не только силой оружия, но силой духа", – заявил президент.
Он отметил, что нужно противостоять оккупантам.
"И обязательно – наказывать коллаборантов. Пусть делают "ХНР" где-то у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне. От силы нашего сопротивления во всех его формах напрямую зависит будущее Украины. Будущее всех нас. Каждый наш город, каждое наше село. И я благодарен каждому и каждой, кто осознает это. Кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат очень далеко. Потому что самое темное время всегда перед рассветом", – подчеркнул президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.
В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытались их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.
5 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупационные войска готовятся сдать Херсон.