СМИ нашли семью уроженца Херсонской области, который воюет за РФ и хотел вывезти мать из Украины. СБУ публиковала перехват их разговора

У оккупанта, как выяснилось, есть брат, который в 2014 году перешел на сторону РФ Фото: slidstvo.info

СБУ публиковала перехват разговора оккупанта с матерью 31 марта, а также называла его фамилию, инициалы и дату рождения. Согласно этим данным, уроженец Херсонской области Войцешко В. хотел вывезти мать из временно оккупированного города и согласовал со своим военным руководством специальную "операцию" для этого. Мать оккупанта, судя по разговору, отказалась, так как не может оставить якобы больного мужа.

"Слідство.Інфо" идентифицировало семью Войцешко и самого оккупанта. Военнослужащего РФ зовут Вячеслав, его мать – Антонина Войцешко, отец – Николай, они живут в селе Архангельское Херсонской области, женщина работает в местной больнице.

У оккупанта есть старший брат Александр. Он, согласно данным журналистов, служил в Военно-морских силах ВСУ на подводной лодке "Запорожье", которая базировалась в Севастополе, и в 2014 году предал присягу, перейдя на сторону оккупантов. Войцешко Александр находится в розыске в Украине по статье о дезертирстве, совершенном в условиях особого периода.

Оба сына выросли в Херсонской области, после того, как старший перешел на сторону РФ, семья продолжала жить в Украине. Младший со временем переехал в оккупированный Крым и пошел служить в армию РФ.

Кроме того, в профилях Антонины Войцешко расследователи нашли свидетельства того, что она открыто поддерживала "русский мир" и "ненавидела Революцию достоинства", а также регулярно ездила к сыновьям в оккупированный Крым.

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Видео: slidstvo info / YouTube