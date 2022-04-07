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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ нашли семью уроженца Херсонской области, который воюет за РФ и хотел вывезти мать из Украины. СБУ публиковала перехват их разговора

 
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У оккупанта, как выяснилось, есть брат, который в 2014 году перешел на сторону РФ
У оккупанта, как выяснилось, есть брат, который в 2014 году перешел на сторону РФ
Фото: slidstvo.info

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли военнослужащего РФ – уроженца Херсонской области, который, согласно данным Службы безопасности Украины, пытался вывезти мать с территории Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

СБУ публиковала перехват разговора оккупанта с матерью 31 марта, а также называла его фамилию, инициалы и дату рождения. Согласно этим данным, уроженец Херсонской области Войцешко В. хотел вывезти мать из временно оккупированного города и согласовал со своим военным руководством специальную "операцию" для этого. Мать оккупанта, судя по разговору, отказалась, так как не может оставить якобы больного мужа. 

"Слідство.Інфо" идентифицировало семью Войцешко и самого оккупанта. Военнослужащего РФ зовут Вячеслав, его мать – Антонина Войцешко, отец – Николай, они живут в селе Архангельское Херсонской области, женщина работает в местной больнице.

У оккупанта есть старший брат Александр. Он, согласно данным журналистов, служил в Военно-морских силах ВСУ на подводной лодке "Запорожье", которая базировалась в Севастополе, и в 2014 году предал присягу, перейдя на сторону оккупантов. Войцешко Александр находится в розыске в Украине по статье о дезертирстве, совершенном в условиях особого периода. 

Оба сына выросли в Херсонской области, после того, как старший перешел на сторону РФ, семья продолжала жить в Украине. Младший со временем переехал в оккупированный Крым и пошел служить в армию РФ. 

Кроме того, в профилях Антонины Войцешко расследователи нашли свидетельства того, что она открыто поддерживала "русский мир" и "ненавидела Революцию достоинства", а также регулярно ездила к сыновьям в оккупированный Крым. 

ВИДЕО
Видео: slidstvo info / YouTube
Контекст:

Херсон и некоторые населенные пункты области после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля были оккупированы. В регионе продолжаются бои, 5 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты готовятся сдать Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в интервью украинским СМИ 5 апреля, что "если взять людей, которые сегодня с нами воюют, некоторые, к сожалению, кто стал сепаратистами, более злые, чем российские военные".

Теги: Россия, Украина, Херсон, Севастополь, Херсонская область, дезертирство, ВСУ, женщины, мать, русский мир, российские военные, российские оккупанты
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