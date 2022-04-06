Подозреваемого в госизмене руководителя Николаевской окружной прокуратуры арестовали без права залога

"Согласно материалам ходатайства, он предоставлял через третье лицо представителям специальных служб РФ информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины", – говорится в сообщении.

Как отметили в суде, подозреваемый частично признал свою вину. По его словам, он передавал информацию одному из блогеров, публикации которого показались подозреваемому объективными и актуальными. Информацию фигурант предоставлял для дальнейшего размещения в его блоге.

Следственный судья Светлана Скрипченко постановила избрать руководителю прокуратуры, подозреваемому по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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