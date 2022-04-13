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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Луганской области смогли эвакуировать 300 человек – Гайдай

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Гайдай: С орками невозможно договариваться, даже с гумкоридорами "режима тишины" не было ни разу
Гайдай: С орками невозможно договариваться, даже с гумкоридорами "режима тишины" не было ни разу
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, согласованных на 13 апреля, сегодня из Луганской области смогли эвакуировать более 300 человек. Об этом в Facebook написал глава Луганской областной государственной (военной) администрации Сергей Гайдай.

"С орками невозможно договариваться, даже с гумкоридорами "режима тишины" не было ни разу за полтора месяца войны. Но тем не менее каждый день мы вывозим людей, ведь безопасность наших жителей превыше всего", – подчеркнул он.

По словам Гайдая, патрульная полиция и волонтеры вывезли 198 жителей Кременной, 22 жителя Горного, 62 жителя Лисичанска, 23 – из Северодонецка и 14 из Попасной.

"Для оставшихся традиционно завезена гуманитарная помощь: еда, лекарства, средства гигиены. Полицейские уже развозят их по бомбоубежищам. Отмечаю, ситуация такова, что это, возможно, последние дни, когда мы можем помочь вам оказаться в безопасном месте", – добавил глава ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/144264114779647

Гайдай сегодня в очередной раз призвал жителей области эвакуироваться

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения", – написал он.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 13 апреля гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения открываться не будут.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины

Теги: Украина, Луганская область, Северодонецк, эвакуация, Лисичанск, гуманитарный коридор, Попасная, Сергей Гайдай, Горное, патрульная полиция, война России против Украины
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