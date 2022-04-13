Из Луганской области смогли эвакуировать 300 человек – Гайдай

Гайдай: С орками невозможно договариваться, даже с гумкоридорами "режима тишины" не было ни разу Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

"С орками невозможно договариваться, даже с гумкоридорами "режима тишины" не было ни разу за полтора месяца войны. Но тем не менее каждый день мы вывозим людей, ведь безопасность наших жителей превыше всего", – подчеркнул он.

По словам Гайдая, патрульная полиция и волонтеры вывезли 198 жителей Кременной, 22 жителя Горного, 62 жителя Лисичанска, 23 – из Северодонецка и 14 из Попасной.

"Для оставшихся традиционно завезена гуманитарная помощь: еда, лекарства, средства гигиены. Полицейские уже развозят их по бомбоубежищам. Отмечаю, ситуация такова, что это, возможно, последние дни, когда мы можем помочь вам оказаться в безопасном месте", – добавил глава ОВА.

Гайдай сегодня в очередной раз призвал жителей области эвакуироваться.

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения", – написал он.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 13 апреля гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения открываться не будут.

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