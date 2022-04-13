13 апреля гуманитарные коридоры для эвакуации работать не будут – Верещук

Верещук: Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Что касается гуманитарных коридоров на 13 апреля. К сожалению, сегодня мы их не открываем. В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня. Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах", – написала Верещук.

Все это, по ее словам, создает такой уровень опасности на маршрутах, что от открытия коридоров сегодня решили отказаться.

"Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры открылись как можно скорее", – заявила она.

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