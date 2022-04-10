В Украине сегодня заработают девять гумкоридоров

В Донецкой области будет работать коридор Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
В Запорожской области:
- Бердянск – Запорожье;
- Токмак – Запорожье (место сбора: ул. Шевченко, 5);
- Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).
В Луганской области:
- Северодонецк – Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);
- Лисичанск – Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- Попасная – Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42);
- село Горное – Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13);
- Рубежное – Бахмут.
Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)