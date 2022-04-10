В Украине сегодня заработают девять гумкоридоров

В Донецкой области будет работать коридор Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

В Запорожской области:

Бердянск – Запорожье;

Токмак – Запорожье (место сбора: ул. Шевченко, 5);

Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).

В Луганской области:

Северодонецк – Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);

Лисичанск – Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

Попасная – Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42);

село Горное – Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13);

Рубежное – Бахмут.

Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск.

Война России против Украины. Главное (обновляется)