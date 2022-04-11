11 апреля в Украине будут работать девять гуманитарных коридоров

Донецкая область:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Бердянск – Запорожье;

Токмак – Запорожье (место сбора: улица Шевченко, 5);

Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявит местная власть).

Как уточнила Верещук, эвакуация в регионе будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосту в городе Васильевка ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Луганская область:

Северодонецк – Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);

Лисичанск – Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324);

Попасная – Бахмут (место сбора: улица Первомайская, 42);

село Горное – Бахмут (место сбора: улица Гагарина, 13);

Рубежное – Бахмут.

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