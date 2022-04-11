11 апреля в Украине будут работать девять гуманитарных коридоров

Донецкая область:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
- Бердянск – Запорожье;
- Токмак – Запорожье (место сбора: улица Шевченко, 5);
- Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявит местная власть).
Как уточнила Верещук, эвакуация в регионе будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосту в городе Васильевка ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
Луганская область:
- Северодонецк – Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);
- Лисичанск – Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324);
- Попасная – Бахмут (место сбора: улица Первомайская, 42);
- село Горное – Бахмут (место сбора: улица Гагарина, 13);
- Рубежное – Бахмут.
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