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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия не сможет повесить свои преступления на других". Из Луганской области вывезли 10 тонн хлора – глава ОГА

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Гайдай: Шах и мат. Мы пошли на опережение
Гайдай: Шах и мат. Мы пошли на опережение
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Из поселка Белогоровка в Луганской области вывезли хлор, который хранился на местном водоканале для очистки воды, из-за вероятности провокаций российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

В российских СМИ начали появляться обвинения, что Украина якобы собирается "подорвать резервуары с хлором в Попаснянском районе" и "устроить акцию с массовым уничтожением мирных жителей" на временно оккупированных территориях Донбасса, отметил Гайдай.

Он предупредил, что таким образом РФ хочет дискредитировать Украину на международной арене.

Региональные власти вывезли 10 тонн хлора, который хранился для очистки воды на Попаснянском водоканале в Белогоровке, в Днепр.

"Шах и мат. Мы пошли на опережение... Мы сегодня вывезли весь хлор в Днепр. На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом", – написал Гайдай. 

Он напомнил, что украинская власть не рассматривала военный вариант возвращения оккупированных территорий на востоке страны, и подчеркнул, что Украина не намерена наносить вред собственным гражданам. 

"Провокации не пройдут! Россия не сможет повесить свои преступления на других, ей придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку международные суды уже работают над расследованием совершаемых оккупантами преступлений на территории нашего государства. Правда на нашей стороне, и погода, кстати, тоже", – добавил Гайдай. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта спикер минобороны России Игорь Конашенков заявлял, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил. СБУ тогда предупреждала, что РФ может подорвать склады с аммиаком в Харьковской области.

Представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

Лидеры стран G7 по итогам саммита в Брюсселе предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия.

6 апреля минобороны РФ заявило, что СБУ заминировала хранилище со 120 тоннами хлора в Первомайском. В горсовете ответили, что никаких хранилищ хлора там нет

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА.

Теги: Луганская область, провокации, Сергей Гайдай, война России против Украины, российские оккупанты
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