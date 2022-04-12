"Россия не сможет повесить свои преступления на других". Из Луганской области вывезли 10 тонн хлора – глава ОГА

Гайдай: Шах и мат. Мы пошли на опережение Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

В российских СМИ начали появляться обвинения, что Украина якобы собирается "подорвать резервуары с хлором в Попаснянском районе" и "устроить акцию с массовым уничтожением мирных жителей" на временно оккупированных территориях Донбасса, отметил Гайдай.

Он предупредил, что таким образом РФ хочет дискредитировать Украину на международной арене.

Региональные власти вывезли 10 тонн хлора, который хранился для очистки воды на Попаснянском водоканале в Белогоровке, в Днепр.

"Шах и мат. Мы пошли на опережение... Мы сегодня вывезли весь хлор в Днепр. На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом", – написал Гайдай.

Он напомнил, что украинская власть не рассматривала военный вариант возвращения оккупированных территорий на востоке страны, и подчеркнул, что Украина не намерена наносить вред собственным гражданам.

"Провокации не пройдут! Россия не сможет повесить свои преступления на других, ей придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку международные суды уже работают над расследованием совершаемых оккупантами преступлений на территории нашего государства. Правда на нашей стороне, и погода, кстати, тоже", – добавил Гайдай.

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