Залужный: Мы готовы довести дело уничтожения зла до конца

Залужный: Мы, украинские военнослужащие, доказали, что боремся и будем драться за свободу, демократию и право жить в цивилизованном мире Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Залужный отметил, что поддерживает с Милли постоянный контакт. В ходе этого разговора он выразил американскому генералу искреннюю благодарность за поддержку и защиту демократии.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские военные способны при поддержке Запада уничтожить зло, так как не хотят, чтобы в Европе повторились сценарии, которые сейчас переживает Украина: убийства женщин и детей, разрушение инфраструктуры.

"Мы, украинские военнослужащие, доказали, что боремся и будем драться за свободу, демократию и право жить в цивилизованном мире, который сегодня защищаем... У человечества есть шанс на мирную жизнь. Надеюсь, что весь мир это понимает. Мы готовы довести дело до уничтожения зла до конца", – резюмировал Залужный.

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