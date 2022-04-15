Военных-контрактников для войны с Украиной в России массово ищут через сайты для трудоустройства – СМИ

Менее чем за два месяца потери российской армии в Украине составили, по данным ВСУ, около 20 тыс. человек Фото: Минобороны России / Facebook

Журналисты выяснили, что "на вполне гражданских сайтах поиска работы HeadHunter и SuperJob" с начала марта были размещены "тысячи вакансий военнослужащих по контракту" и по этим объявлениям "всего за пару недель" можно попасть на войну в Украину.

В частности, на сайте HeadHunter за месяц появилось порядка 3 тыс. таких объявлений, на SuperJob – 18,1 тыс. вакансий за неделю.

"Русская служба BBC" разместила несколько скриншотов с объявлениями. Зарплату обещают до 50 тыс. руб. (около 18 тыс. грн) "на руки".

Скриншот: bbc.com/russian

Один из экспертов объяснил службе, что ранее контрактников в РФ через объявления в интернете не набирали, этим занимались военкоматы через вербовочные центры.

Журналист под видом потенциального контрактника позвонил по объявлениям, по одному из которых "подтвердили, что у него есть все шансы встретить парад победы, воюя в Украине".

Война России против Украины. Главное (обновляется)