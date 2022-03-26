Оправдываясь за мобилизацию, в России заявили, что ее организовали украинские спецслужбы – Подоляк

"В РФ прямо сейчас развиваются два скандальных процесса. Оба, кстати, крайне разрушительны для авторитарного каркаса государства-агрессора", – написал он.

По данным советника главы ОП, в некоторых "наиболее депрессивных и молчаливых" регионах России была попытка провести частичную мобилизации для продолжения войны против Украины, "однако даже там началась паника".

"Чтобы ее снять, спикеры российского минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали украинские спецслужбы. Нет никаких сомнений в том, что украинские специалисты очень профессиональны и легко проводят ИПСО (информационно-психологические операции. – "ГОРДОН") на территории России", – сыронизировал Подоляк.

Он считает происходящее "очевидной попыткой оправдать собственное желание компенсировать срочниками все более существенные потери живой силы в рамках "гениальной" спецоперации".

"Второй [процесс]. Управленческая элита категорически пытается скрыться от любой публичности. Совсем исчезли из комментаторского поля. И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез. Наиболее органичен в этом [экс-президент и экс-премьер Дмитрий] Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать с "русского военного корабля", – объяснил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)